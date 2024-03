Czy poradniki pomagają? Tak, ale jest jeden kluczowy warunek

Życie jest pełne dylematów. Księgarnie są z kolei pełne książek, które - przynajmniej w teorii pomagają nam je rozwiązać. Pytanie więc, dlaczego nasze problemy magicznie nie znikają? Odpowiedź jest prosta: czytanie to dopiero początek drogi.

Fot. 123rf.com / freedomtumz

Chyba nie ma osoby, która - choć raz w swoim życiu - nie zatrzymałaby dłużej wzroku na tytule typu: “Jak zdobyć sławę i bogactwo w pięciu krokach”. Kuszące prawda? Zdecydowanie. I to nawet dla tych z nas, którzy w swojej zaciekle deklarowanej racjonalności, nie dopuszczają do siebie ani pół myśli, że zawarte w takiej pozycji rady mogą naprawdę działać. Bo może jednak…? Może ta akurat działa?

Ta ciekawość jest w pełni uzasadniona i, przy odpowiednim podejściu, może nawet - ku naszemu większemu czy mniejszemu zdziwieniu - przynieść całkiem niezłe rezultaty. Może nie aż tak spektakularne, jak obiecuje wiele tytułów, ale na pewno zauważalne. Ważne jednak, aby podczas lektury mieć z tyłu głowy kilka ważnych zasad.

Oto nasz krótki poradnik korzystania z poradników (i trzy pozycje, które pozwolą ci sprawdzić tę wiedzę w praktyce).

Wybierz tytuł dopasowany do twoich potrzeb

Z badania CBOS “Polacy i książki” z 2021 roku wynika, że książki lubi czytać 62 proc. Polek i Polaków. Chętniej czytają jednak kobiety - aż 72 proc. w porównaniu do 50 proc. mężczyzn. Spora część z nas w wolnym czasie sięga właśnie po poradniki: 12 proc. to dobry wynik (dla porównania: najpopularniejsze w zestawieniu kryminały wybiera 25 proc. badanych).

W skali świata, rynek “self-help books” wydaje się niezwykle chłonny i systematycznie rośnie w wielu zakątkach świata. Przykładowo, amerykańscy eksperci obserwowali, że w latach 2013 - 2019 zwiększył się on aż o 11 proc. i szacują, że w 2025 roku wartość “poradnikowego imperium” wyniesie ponad 14 miliardów dolarów.

Jakiego rodzaju treści napędzają tego typu wzrosty? W czasach kryzysu teoretycznie popularne powinny być treści dotyczące zarządzania finansami, ale też porządkowania życia - osobistego czy też zawodowego.

Dla porównania, w czasach “spokojniejszych” sporym popytem cieszyły się przecież poradniki traktujące ten temat dosłownie: takie, które pomagały nam “odgruzować” swoje życie. Na temat tego, jak rozstawać się z niepotrzebnymi rzeczami i nie czuć się z tego powodu źle powstało mnóstwo publikacji. Dzisiaj rzeczy materialne schodzą na dalszy plan, a my stawiamy na wartości (ale nie zapominamy o pieniądzach).

I rzeczywiście, w zestawieniu najpopularniejszych tytułów w tej kategorii, przygotowanym przez jedną z największych globalnych platform sprzedażowych takie pozycje znajdziemy. Na pierwszym miejscu znajduje się książka, traktująca o tym, jak uwierzyć w swoją własną wartość, a na drugim - poradnik, dzięki któremu, metodą małych kroków, nauczymy się zmieniać nasze nawyki na lepsze.

Trendy te nie powinny dziwić: poradniki mają przecież pomagać nam zmieniać nasze życie na lepsze, a szeroko pojęty “well-being” jest tu podstawą.

Jeśli właśnie takiej porady poszukujecie - świetnie, śmiało sięgajcie po tego rodzaju treści. Z drugiej strony, jeśli tak naprawdę potrzebujecie wsparcia w innej dziedzinie życia, nie wahajcie się wejść w sekcję poradnikową głębiej. To, że pewne trendy są obecnie popularne, nie oznacza, że wy sami koniecznie musicie się w nie wpisywać.

Potrzebujecie porady w kwestiach sercowych? Poszukajcie pozycji, która poprowadzi was w tym właśnie kierunku. Staracie się stać lepszym liderem? Na ten temat napisano już mnóstwo - na pewno coś wybierzecie. Pragniecie przezwyciężyć lęki? Śmiało sięgajcie po książki na ten temat*.

Jednym słowem: szukajcie w poradnikach odpowiedzi na własne potrzeby, a nie sposobu na to, jak dostosować się do obecnej rzeczywistości.

*Jeśli potrzebujecie porad w którejś z tych dziedzin, śmiało scrollujcie na koniec tekstu.

Nie czytaj - wprowadzaj w życie

Określenie obszaru, w którym chcemy się doskonalić, to jedno, łatwiejsze zadanie. Wybór odpowiedniego poradnika, kolejne, również wcale nie tak trudne. Statystyki mówią bowiem, że zaczynając przygodę z poradnikami, prawdopodobnie zostaniecie przy tej półce na dłużej - aż 80 proc. czytelników powraca po kolejne pozycje.

“Problem” w tym, że przeczytanie nawet setki poradników czyni was tylko i wyłącznie teoretykami. Wiedzieć, jak osiągnąć zawodowe spełnienie czy szczęście osobiste to już coś. Kolejny krok, to znalezienie w sobie odwagi i zacięcia, aby zacząć wprowadzać te zmiany w życie.

Nie zniechęcaj się - zadziała

Praca nad sobą nie jest łatwa, ale z pewnością możliwa. Ważne jednak, aby nie zniechęcać się drobnymi niepowodzeniami. Jeśli dana metoda na was nie działa - spróbujcie innej. Grunt, żeby raz powziętego postanowienia nie porzucać.

Sam fakt, że po poradniki sięgacie, to krok w dobrym kierunku. Pytanie, którą ścieżkę wybierzecie w kolejnym. Może te, które proponują autorzy, wybrani przez nas? Sprawdźcie poniżej: oto trzy pozycje na początek drogi z poradnikami:

“ Uzależniona od dupków ”, Lara Fereiro

“Ta książka to pierwszy krok w kierunku nowego życia” - czytamy w opisie od wydawcy i dalej: “Dowiedz się, jak nie pozwalać nikomu na złe traktowanie, cenić siebie, kochać siebie bezwarunkowo, leczyć swoje rany emocjonalne i czuć się godnym miłości i wartości. Obudź w sobie silną i pełną mocy kobietę”.

Pozycja autorstwa Fereiro to dobry punkt startowy dla wszystkich tych kobiet, które poszukują wsparcia w relacjach i pomocy w budowaniu trwalszych, silniejszych więzi, ale na swoich własnych warunkach.

“ Lider 2.0 ”, Bernardo Stamateas

“Bez lidera grupa nie jest w stanie funkcjonować. Bycie liderem to dar, umiejętność, z którą niektórzy się rodzą, a inni nie. Ale można się tego nauczyć” - obiecuje autor. Podążajcie za jego radami, jeśli też pragniecie wzmocnić kompetencje w obszarze zarządzania ludźmi.

W książce znajdziecie, jak obiecuje wydawca, “zasady i praktyczne narzędzia, które pomagają pokonać przeciwności losu i poprawić komunikację w zespole, zaangażowanie i wydajność”.

“ Lęk. Oswój go i odzyskaj wewnętrzny spokój ”, Kamran Bedi

Życie w dzisiejszych czasach ma prawo napawać lękami i żaden wstyd przyznać się, że powoli przestajemy radzić sobie z ich oswajaniem. Oczywiście, jeśli czujecie, że powoli tracicie kontrolę nad rzeczywistością, skonsultujcie swoje wątpliwości, ze specjalistą. Ale wsparcie w postaci dodatkowej porcji wiedzy, na pewno nie zaszkodzi.

“Jeśli pragniesz zmiany, musisz zacząć od poprawienia jakości swoich myśli. Mają ogromny wpływ na to, jak się czujemy, a w konsekwencji, jak się zachowujemy” - zapewnia autor. Może warto dać mu szansę?