Sieć 5G w Polsce. Tak wygląda teraz wdrażanie tej technologii, a tak może być w przyszłości

Rozwój sieci 5G to jeden z najczęściej poruszanych tematów w dyskusji o systemie telekomunikacyjnym w Polsce i na świecie. Z tą najnowszą bezprzewodową technologią przesyłania danych wiązane są ogromne nadzieje. Proces jej wdrażania wciąż jednak trwa. Na jakim jego etapie znajduje się nasz kraj i co przyniesie najbliższa przyszłość?

Jeśli ktoś rozgląda się za nowym smartfonem, to zapewne spotkał się ze skrótem 5G pojawiającym się w nazwach nowoczesnych modeli telefonów oferowanych na sklepowych półkach. Tak określa się najnowszy standard mobilnej komunikacji, który na razie współistnieje z siecią 4G, a docelowo ma ją zastąpić jako jej pełnoprawny sukcesor.

Po co w ogóle te zmiany? Wprowadzenie 5G ma przede wszystkim przyspieszyć bezprzewodowe wysyłanie i odbieranie danych. Mowa o co najmniej 10 razie szybszym internecie mobilnym. Kolejna generacja sieci komórkowej ma również przynieść mniejsze opóźnienia (skrócić czas potrzebny na przesłanie danych od dostawcy do odbiorcy), a także znacznie zwiększyć pojemność, czyli liczbę jednocześnie obsługiwanych urządzeń.

Dla statystycznego użytkownika urządzeń ekranowych technologia 5G oznacza komfortowe oglądanie filmów strumieniowych w 4K i 8K, granie bez przeszkód w mobilne gry sieciowe oraz błyskawiczne dzielenie się z innymi dużymi plikami. Ale 5G to też motor rewolucji w przemyśle, robotyce, internecie rzeczy, transporcie oraz inteligentnym domu i mieście.

O 5G można jednak pisać też w czasie teraźniejszym. To dlatego, że sieć ta wystartowała już w Polsce, ale związana z nią infrastruktura nie została jeszcze ukończona. Podobnie jest z zasięgiem, który dociera już w mnóstwo miejsc, ale nie wszędzie. Kolejna kwestia to dostępność obsługujących ją urządzeń. Wszystko to sprawia, że sieć nowej generacji już przynosi użytkownikom realne korzyści, ale jej pełny potencjał nie został jeszcze wydobyty.

Jak to wygląda w Polsce? Kluczowym wydarzeniem w ostatnim czasie było rozstrzygnięcie przeprowadzonej pod koniec października 2023 r. aukcji 5G na przyznanie operatorom częstotliwości z zakresu 3400-3800 MHz (pasmo C). Dzięki tej decyzji możemy dopiero mówić o starcie "prawdziwego 5G" – impulsie do rozwoju infrastruktury na kolejne kilka lat, perspektywie zaspokajania rosnącego ruchu oraz możliwości oferowania nowych usług.

O tym, jak "rozpędza się" technologia 5G w naszym kraju, możemy przekonać się na przykładzie postępów prac prowadzonych przez T-Mobile. Magentowy operator może pochwalić się postawieniem w ramach tworzonej infrastruktury ponad 2000 stacji bazowych, za których pośrednictwem dociera do jego klientów sygnał sieci 5G.

Na poziomie usług zachodząca w Polsce ewolucja 5G pozwoliła telekomowi na wrzucenie piątego biegu, czyli uruchomienie sieci 5G Bardziej o wyjątkowej prędkości i przepustowości. W tych nowych warunkach udało się przełamać magiczną barierę 1 Gb/s, co czyni oglądanie filmów w wysokiej jakości, granie w gry online i obsługiwanie mediów społecznościowych na ekranie telefonu komórkowego jeszcze wygodniejszym niż dotychczas.

Z sieci 5G od T-Mobile mogą korzystać dziś klienci abonamentowi (z taryfą T) oraz użytkownicy ofert przedpłaconych: klienci oferty na doładowania (T-Mobile MIX), klienci Red Bull MOBILE, a także klienci T-Mobile na kartę, korzystający z ofert GO! M, GO! M+UA oraz GO! L. Do tej pory zasięg 5G bazował głównie na stacjach działających w pasmach pierwotnie przeznaczonych dla starszych technologii. Dodanie kolejnych lokalizacji w paśmie C odmieni doświadczenia użytkowników sieci.

Warto nadmienić, że w 5G widzi się technologię, która może konkurować z Wi-Fi. Szybki internet nie jest zarezerwowany bowiem tylko dla światłowodu. Dzięki 5G można go doświadczyć także w ofertach internetu domowego od T-Mobile, m.in. w taryfie XXL (bez limitu prędkości i bez limitu gigabajtów) z routerem z anteną zewnętrzną.

To najbliższa przyszłość widziana oczami indywidualnego beneficjenta sieci 5G. Natomiast ta daleka i snuta w skali makro to futurystyczny obraz zarządzanych przez inteligentne systemy miast z autonomicznymi pojazdami, zautomatyzowanymi zakładami i naszpikowanymi inteligentnymi rozwiązaniami domami. Każdy gigabajt powiększający wynik prędkości sieci 5G i kolejny element jej infrastruktury będą przybliżały nas do tego celu.

Więcej informacji o dużych możliwościach, jakie daje technologia 5G, i przyszłości piątej generacji sieci komórkowej znajdziecie pod tym adresem. Dzięki zamieszczonej tam mapce zasięgu możecie sprawdzić, czy mieszkacie w lokalizacji, która pozwoli wam uzyskać dostęp do tej bezprzewodowej usługi i zrobić użytek z jej już całkiem imponujących atutów.