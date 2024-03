Rośnie liczba poszkodowanych w wypadku w Szczecinie. Policja ujawnia, kim jest kierowca

Nina Nowakowska

N a placu Rodła w Szczecinie doszło do potrącenia grupy ludzi na przejściu dla pieszych. Poszkodowanych zostało kilkanaście osób. Policja ujawnia, kim jest aresztowany 33-letni kierowca. – To osoba narodowości polskiej, mieszkaniec Szczecina. Nie był to żaden akt terrorystyczny – przekazał mł. asp. Paweł Pankau z KMP w Szczecinie.