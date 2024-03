Burza wokół Eurowizji. Izrael poprosi swoją kandydatkę o zmianę tekstu piosenki

Zuzanna Tomaszewicz

O d paru miesięcy fani Eurowizji domagają się, by organizatorzy potraktowali Izrael tak samo jak Rosję po wybuchu wojny w Ukrainie. Chodzi oczywiście o kwestię bombardowania Strefy Gazy. Gdy kraj przedstawił swoją kandydatkę, kontrowersje wzbudził tekst wybranej piosenki, która ma nawiązywać do wydarzeń z 7 października. Ostatecznie izraelski prezydent Jicchak Herzog zwrócił się do krajowego nadawcy z prośbą o zmianę słów w utworze reprezentantki Eden Golan.