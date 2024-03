Francja staje się pierwszym krajem na świecie, który zapisze w Konstytucji prawo do dokonania aborcji. Ustawę przegłosowano podczas połączonej sesji obu izb francuskiego parlamentu.

Prawo do aborcji zagwarantowane w Konstytucji. To pierwszy taki zapis na świecie Fot. Karol Makurat/REPORTER

O historycznym głosowaniu na wspólnej sesji w Pałacu Wersalskim rozpisują się już media na całym świecie. 780 parlamentarzystów poparło poprawkę, która zapewni kobietom "gwarantowaną swobodę" wyboru aborcji. Przeciwko było 72.

Tym samym stało się jasne, że Kongres Parlamentu Francuskiego zdecydował o wpisaniu prawa do aborcji do Konstytucji Francji. Po ogłoszeniu wyniku w poniedziałek 4 marca na sali rozległy się gromkie brawa. Z tej okazji, oświetlono nawet wieżę Eiffla.

– Nawiedza nas cierpienie i pamięć o tak wielu kobietach, które nie były wolne – powiedział premier Gabriel Attal. – Mamy dług moralny wobec kobiet, które cierpiały w swoim ciele. (...) Mówię wszystkim kobietom w naszych granicach i poza nimi, że dzisiaj rozpoczyna się era świata nadziei – dodał.

Agencja Reutera zaznacza, że prawa do aborcji są szerzej akceptowane we Francji niż w Stanach Zjednoczonych i wielu innych krajach, a sondaże pokazują, że około 80 proc. Francuzów popiera legalność aborcji.

Inicjatywa z wpisaniem prawa aborcyjnego w Konstytucji to tak naprawdę reakcja na postanowienie amerykańskiego Sądu Najwyższego z czerwca 2022 r., które odebrało kobietom federalne gwarancje prawa do aborcji. Jak cytuje część zagranicznych mediów, Francja była "zszokowana" tą decyzją.

Prawo do aborcji w Konstytucji. Ogłoszenie 8 marca

"The Guardian" wyjaśnia, że kiedy obie izby uzgodniły treść tekstu prawnego, Emmanuel Macron miał wybór: przeprowadzić ogólnokrajowe referendum lub zwołać w Wersalu wspólny "kongres" parlamentarny składający się z 577 parlamentarzystów i 348 senatorów.

Tekst nowego zapisu będzie teraz uwierzytelniony "pieczęcią Kongresu" i przesłany rządowi. Macron weźmie udział w ceremonii sfinalizowania poprawki do Konstytucji w piątek 8 marca w Międzynarodowy Dzień Kobiet.

Tymczasem część mediów w Polsce już zdążyła wydać "wyrok" ws. decyzji francuskich władz. Jeden z prawicowych portali w nagłówku rozpisuje się o "dzieciobójstwie" wpisanym do Konstytucji. "Francja zmienia ustawę zasadniczą, by przyjąć prawo' do zabijania" – wskazano.

A w Paryżu protestujący przeciwko aborcji zebrali się w Wersalu w pobliżu pałacu, aby sprzeciwić się zmianie w Konstytucji.