Dotarli do partnerki Doriana S. Wiadomo, co jej powiedział po powrocie do domu

redakcja naTemat

25-letnia Białorusinka Liza została zgwałcona przez Doriana S. w centrum Warszawy. Mężczyzna następnie wrócił do domu, w którym mieszkał z partnerką. Jednej ze stacji telewizyjnych udało się do niej dotrzeć, a także ustalić, co zeznała na policji.