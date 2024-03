Międzynarodowy Dzień Kobiet – jak celebruje się go w różnych częściach świata?

Wielkimi krokami zbliża się Dzień Kobiet. W Polsce 8 marca kojarzy się głównie z tulipanami, goździkami i pudełkiem czekoladek, dlatego wszystkie panie mogą liczyć na miłe gesty. Ale jak obchodzą Dzień Kobiet Chinki, dlaczego Włoszki zaczynają świętować już tydzień wcześniej i dlaczego w Japonii wystawia się tego dnia lalki? Zapraszamy do lektury!

Historia powstania Dnia Kobiet ma związek z walką o prawa kobiet. Święto to zostało zapoczątkowane właśnie przez strajk kobiet w 1908 roku w Stanach Zjednoczonych. To właśnie tam w jednej z nowojorskich fabryk panie protestowały przeciwko ciężkiej pracy oraz brakowi równouprawnienia. W wyniku tych wydarzeń w 1910 roku oficjalnie ustanowiono Międzynarodowy Dzień Kobiet. Dziś Dzień Kobiet uznawany jest przez wszystkie kraje należące do Organizacji Narodów Zjednoczonych, a w tym roku obchodzimy jego 113 rocznicę! To doskonała okazja, aby przyjrzeć się temu, jak celebruje się ten dzień w różnych częściach świata!

Wielka Brytania – Woman’s Day

Co ciekawe, w Anglii Dzień Kobiet przypada na 8 kwietnia, a świętuje się go dopiero 2 dni później, czyli 10 kwietnia. W przeciwieństwie do Polski czy innych europejskich krajów, na wyspach wręczanie upominków czy kwiatów kobietom nie jest w modzie. Angielki, podobnie jak Amerykanki, organizują wydarzenia z kobietami w roli głównej. Ponadto odbywają się różnego rodzaju wystawy i wykłady o roli kobiet we współczesnym świecie, podczas których dyskutuje się o tym, co zrobić, by poprawić sytuację kobiet.

Chiny – 妇女节/ Fùnǚ jié

W Chinach Dzień Kobiet (Fùnǚ jié) świętowany jest z przytupem! 8 marca panowie obdarowują swoje mamy, żony i córki kwiatami i upominkami. A wszystkie kobiety ustawowo pracują tylko pół dnia! Wolne godziny mogą wykorzystać na zakupy, spotkania w restauracjach czy kinie. Co ciekawe, w niektórych rejonach Chin, a dokładnie w Guandong, w Dzień Kobiet mężczyźni organizują górskie wyprawy… w pełnym makijażu i butach na obcasach. A to wszystko specjalnie dla pań!

Włochy – La Festa Della Donna

Włoszki Dzień Kobiet, czyli La Festa Della Donna, zaczynają świętować już tydzień wcześniej. To właśnie wtedy na mieście zaczynają pojawiać się plakaty związane z tym dniem. 8 marca kobiety obdarowywane są gałązkami żółtej mimozy (wł. mimosa), która rośnie na początku marca (fiorisce all’inizio di marzo) i jest wtedy bardzo łatwo dostępna. We włoskich cukierniach serwuje się specjalne ciasto torta mimosa, które imituje kwiaty wręczane kobietom w ich święto. Te prawdziwe są trujące, dlatego nie ma szans, by wykorzystać je w kuchni.

Rumunia – Ziua Femeilor

Tutaj 8 marca świętuje się nie tylko Dzień Kobiet – Ziua Femeilor, ale i Dzień Matki – Ziua Mamei. W tym dniu dzieci wręczają upominki swoim mamom i babciom. Kobiety organizują również babskie spotkania w restauracjach i kawiarniach.

Niemcy – Frauentag

W Niemczech Frauentag, czyli Dzień Kobiet, świętuje się w różny sposób w zależności od landu. Przykładowo w Berlinie kobiety mają tego dnia wolne, bo święto to zostało oficjalnie zatwierdzone przez rząd jako państwowe! 8 marca organizowane są imprezy tematyczne czy liczne przemówienia, podczas których mówi się osiągnięciach kobiet i ich wkład w społeczeństwo.

Armenia – Կանանց տոն/ Kanants’ ton

W Armenii Dzień Kobiet świętuje się cały miesiąc! Rozpoczyna się 8 marca, a kończy dniem macierzyństwa przypadającym 7 kwietnia. Z tej okazji ulice dekorowane są balonami, a w miastach odbywają się liczne tematyczne imprezy. Nie wszyscy jednak zgadzają się z tak hucznym świętowaniem Dnia Kobiet z uwagi na to, że na co dzień prawa kobiet nie są respektowane.

Japonia – Hina-Matsuri

W kraju kwitnącej wiśni Dzień Kobiet obchodzony jest wcześniej, 3 marca pod nazwą Hina-Matsuri, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza święto lalek lub dziewcząt. W tym dniu rodziny, w której są dziewczynki, wystawiają specjalny zestaw lalek hina-ningyō z uosobieniem cesarzowej czy dam dworu. Po trzech dniach po święcie kobiet lalki muszą być schowane, w przeciwnym razie mogą przyczynić się do staropanieństwa dziewczynki. Dzień Kobiet przypada w sezonie kwitnienia brzoskwiń, dlatego bywa też nazywany świętem brzoskwiń, czyli Momo-no Sekku.

Jak się okazuje, Dzień Kobiet przyjął się w różnych formach niemal na całym świecie. Mamy nadzieję, że artykuł zainspirował Cię do odkrywania innych ciekawostek związanych z kulturami na całym świecie.