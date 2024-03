Kobiece podróże: szlakiem kwiecistych festiwali i ogrodów

Tulipany, goździki, róże - kwiaty to nieodłączny element celebracji Dnia Kobiet. Są jednak sposoby na przedłużenie tej przyjemności, a przy okazji podarowanie w prezencie czegoś bardziej oryginalnego - podróży wypełnionych kwietnymi korowodami i ogrodami. „Temps de flors” w Gironie, “The Valletta Green Festival” na Malcie czy “Festa della Primavera” w Rzymie to tylko kilka przykładów barwnych festiwali, które pokocha każda miłośniczka ozdobnych roślin. Warto zaplanować taką podróż z wyprzedzeniem, bo wydarzenia te trwają tylko kilka dni i odbywają się w ściśle określonych terminach w roku.

Foto mat. prasowe

Wyjazd w prezencie od partnera, kobiecy wypad w gronie przyjaciółek lub też regeneracyjna podróż “sama ze sobą” - niezależnie od jej formy, warto tak ją zaplanować, aby jej termin pokrywał się z ciekawymi wydarzeniami w miejscu docelowym. Wiosną - w kwietniu i w maju - w wielu miejscach odbywają się festiwale kwiatowe, podczas których ulice miast zamieniają się w kolorowe, pachnące dywany. Właśnie teraz jest zatem idealny moment na to, by zakupić bilety lotnicze w dobrych cenach i znaleźć atrakcyjny nocleg. Tego typu wydarzenia zawsze cieszą się popularnością wśród turystów, więc warto zrobić to z wyprzedzeniem. Przedstawiamy kilka propozycji miejsc, gdzie w pełni doświadczyć można pełnej palety wiosennych kolorów.

“Czas kwiatów” w Gironie

W Gironie, niedaleko Barcelony, co roku w maju odbywa się festiwal „Temps de Flors” - “Czas kwiatów” i jest jednym z najbardziej znaczących wydarzeń kulturalnych w Katalonii. W tym roku odbędzie się on dokładnie w terminie 11-19 maja. To urokliwe miasto w północno-wschodniej Hiszpanii przekształca się wtedy w prawdziwą oazę kwiatową, której ulice, place, ogrody i zabytki ozdabiane są spektakularnymi instalacjami kwiatowymi. Udział w festiwalu „Temps de Flors” zapewnia możliwość eksploracji miasta w zupełnie nowy sposób, odkrywając magiczne aranżacje kwiatowe, które dodają uroku historycznym ulicom i budynkom. Całe miasto staje się żywym dziełem sztuki, a kreatywność jego mieszkańców i artystów kwitnie w pełni. Podczas festiwalu odbywają się liczne wydarzenia kulturalne, koncerty, wystawy, warsztaty florystyczne i degustacje lokalnej kuchni. Mieszkańcy oraz turyści mają więc okazję delektować się nie tylko pięknem kwiatów, ale także bogactwem kultury katalońskiej.

Niezależnie od pory roku, będąc tak blisko Barcelony, nie można pominąć odwiedzenia samej stolicy Katalonii, która również pełna jest kwiecistych ogrodów. Ten najbardziej znany to oczywiście Park Güell, zaprojektowany przez Antonio Gaudíego. Przepełniony kolorowymi kwiatami, egzotycznymi roślinami i unikatowymi rzeźbami, stanowi prawdziwą ucztę dla oczu. Warto również odwiedzić ogród Horta Labyrinth: najstarszy ogrodzony park publiczny w Barcelonie, pełen romantycznych alejek, starannie przycinanych krzewów i kwiatów, którego główną atrakcją jest labirynt z żywopłotów.

- Podróżując w okresie festiwali czy innych wydarzeń specjalnych, musimy się liczyć ze zwiększoną liczbą turystów. Aby kwestie organizacyjne i logistyczne nie przyćmiły uroku odwiedzanych miejsc, warto być przygotowanym i skorzystać z możliwości, jakie oferuje technologia. Wskazówki dotyczące najbliższego parkingu w okolicy czy wartej odwiedzenia restauracji z prawdziwą lokalną kuchnią lub te w zakresie dostępności biletów na dane wydarzenie, dostępne z poziomu własnego smartfona, pozwalają skupić się na chłonięciu atmosfery danego miejsca. Właśnie w tym kierunku podąża współczesny rynek podróżniczy - mówi Grzegorz Mikielewicz, założyciel i CEO Getaway, platformy pełniącej funkcję intuicyjnego, inteligentnego i kompletnego kreatora podróży “szytej na miarę”.

Wyspa Wiecznej Wiosny w pełnym rozkwicie

Madera to wyspa, na której barwne kwiaty towarzyszą turystom przez cały rok, a wiecznie zielone wzgórza, urzekające wodospady, skryte przełęcze i ogromne klify tworzą dla nich bajkowe tło. Jednak pełny rozkwit przyrody przypada na wyspie na przełom kwietnia i maja - i właśnie wtedy odbywa się tam Festiwal Kwiatów - w tym roku odbędzie się dokładnie w terminie 2-26 maja. Pomysł na organizację tego wydarzenia zrodził się z prostej chęci mieszkańców wyspy do pokazania swoich prywatnych okazów z przydomowego ogródka. Obecnie impreza ta organizowana jest na wielką skalę, a towarzyszące jej wydarzenia kulturalne obejmują koncerty, wystawy sztuki, pokazy florystyczne, warsztaty, a także degustacje lokalnych specjałów kulinarnych. Ulice, place, parki i ogrody wyspy przekształcają się w prawdziwe dzieła sztuki florystycznej. Placówki publiczne, jak i prywatne ogrody, otwierają swoje podwoje, aby zwiedzający mogli podziwiać wyjątkowe aranżacje kwiatowe, rzeźby wykonane z kwiatów oraz różnorodne odmiany roślin. Będąc w tym czasie na wyspie warto odwiedzić Jardim Botânico da Madeira, ogród botaniczny, który podczas festiwalu prezentuje swoje najpiękniejsze i najbardziej egzotyczne kwiaty.

Zielony Festiwal w Valletcie

The Valletta Green Festival to coroczne wydarzenie odbywające się w stolicy Malty, Valletcie. Oprócz dostarczenia zwiedzającym niezaprzeczalnych wrażeń wizualnych, ma również na celu promowanie świadomości ekologicznej oraz stworzenie inspiracji do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i turystyki. Podczas Zielonego Festiwalu miasto Valletta przemienia się w oazę zieleni, a ulice, place i parki są ozdobione tysiącami roślin, kwiatów i drzew. Centralne punkty miasta stają się przestrzeniami, gdzie mieszkańcy i turyści mogą cieszyć się zielenią, relaksować się wśród kwiatów oraz uczestniczyć w różnorodnych aktywnościach związanych z ekologią i ogrodnictwem. Pjazza San Ġorġ, jedna z największych otwartych przestrzeni w Valletcie, zamienia się wtedy w piękny ekspozycyjny ogród składający się z ponad 80 000 sezonowych kwiatów. W trakcie festiwalu organizowane są liczne wydarzenia, takie jak warsztaty ogrodnicze, prezentacje dotyczące ochrony środowiska, pokazy florystyczne, koncerty, targi produktów ekologicznych oraz konkursy związane z tematyką zieleni i recyklingu. Festiwal przyciąga zarówno lokalną społeczność, jak i miłośników ekologii z całego świata. The Valletta Green Festival nie tylko promuje piękno natury, ale także edukuje i inspiruje do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. Jest to również okazja do celebracji kultury maltańskiej i budowania społeczności skupionej wokół wspólnych wartości związanych z ekologią i zrównoważonym rozwojem.

- Festiwale łączące niezapomniane doświadczenia wizualne z edukacją ekologiczną to niewątpliwie świetny sposób na przyciągnięcie turystów, a przy okazji skierowanie do nich działań edukacyjnych. Chęć zachowania uroków przyrody, którą tak kochamy się otaczać eksplorując świat, wymaga od nas świadomego podejścia do podróżowania. To kolejny trend, który dostrzegamy i zgodnie z którym my również chcemy podążać - dodaje Grzegorz Mikielewicz z Getaway.

Festa della Primavera i Infiorata, czyli święto kwiatów w rzymskim stylu

Festa della Primavera w Rzymie to święto, które celebrowane jest w sposób wyjątkowy i barwny, oddając hołd nadejściu wiosny w stolicy Włoch. W tym czasie ulice Rzymu są ozdobione kolorowymi dekoracjami, w tym kwiatami, girlandami, flagami i innymi wiosennymi ozdobami. Ponadto, organizowane są barwne parady, których uczestnicy przebrani w kwiatowe stroje tańczą na ulicach miasta. Będąc w Rzymie w tym czasie koniecznie odwiedzić trzeba Schody Hiszpańskie, które również są z tej okazji ozdobione kwiatami i innymi dekoracjami. Festa della Primavera w Rzymie jest nie tylko okazją do powitania wiosny, ale także do integracji społeczności, cieszenia się kulturą i sztuką oraz odkrywania piękna tego historycznego miasta w jednym z najpiękniejszych okresów roku.

Inny warty uwagi “kwiecisty” festiwal - Infiorata - odbywa się Genazzano, jednej z tych malowniczych miejscowości podrzymskich, które warto odwiedzić chociaż raz w życiu, by poczuć, jak żyją prawdziwi Włosi. Festiwal odbywa się co roku w pierwszą niedzielę lipca i przyciąga artystów florystycznych z całego kraju, którzy przyjeżdżają, aby uczcić to wyjątkowe święto. Przygotowania do festiwalu rozpoczynają się wiele miesięcy wcześniej, gdy mieszkańcy i artyści zaczynają zbierać kwiaty i planować swoje kompozycje. Głównym punktem uroczystości jest procesja, której trasa wyścielona jest prawie dwukilometrowym kwietnym dywanem ułożonym w noc poprzedzającą święto. By tego dokonać, praktycznie całe miasto nie śpi! Każda z dzielnic dba o własny odcinek kwietnego dywanu, starając się prześcignąć inne dzielnice w sztuce układania roślinnych obrazów i ozdób. Festiwal Infiorata w Genazzano nie tylko promuje sztukę florystyczną, ale także jest okazją do celebracji kreatywności, tradycji i wspólnoty lokalnej. Podczas festiwalu odbywają się również inne wydarzenia kulturalne, takie jak koncerty, wystawy, pokazy rzemiosła i degustacje lokalnych specjałów, które przyciągają turystów z całego świata.

Kobiecy wyjazd szlakiem kwiecistych festiwali to pomysł na prezent z okazji Dnia Kobiet, który na długo zapadnie w pamięci. Przy okazji to również sposób na zacieśnienie więzi z bliskimi osobami.