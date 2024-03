Pasażerowie przeżyli koszmar tuż po starcie. Od samolotu odpadło koło i spadło na parking

Mateusz Przyborowski

W Boeingu 777 lecącym z lotniska w San Francisco do Osaki w Japonii odpadła opona. Do mrożącego krew w żyłach zdarzenia doszło tuż po starcie ogromnej maszyny. W sieci pojawiło się nagranie z momentu incydentu i obrazujące zniszczenia na ziemi. Uszkodzonych zostało kilka samochodów, zaparkowanych na pobliskim parkingu. To cud, że nikt nie ucierpiał.