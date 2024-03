Poczuj moc smaku z Orbit® Refreshers!

Na sklepowych półkach pojawiła się właśnie nowość kultowej marki bezcukrowych gum do żucia. Orbit® Refreshers mają formę „miękkich kosteczek” oraz intensywny, odświeżający smak. Produkt dostępny jest w trzech wersjach: Tropical, Strawberry Lemon oraz Bubblemint.

Orbit® Refreshers to moc smaku zamknięta w miękkiej, zaskakującej formie, będącej ciekawą odskoczną od znanych konsumentom tradycyjnych drażetek. Produkt dostępny jest w saszetkach po 12 sztuk oraz w kartonowych pudełeczkach po 7 sztuk. Nowa propozycja jest odpowiedzią marki na preferencje młodego pokolenia, szczególnie przedstawicieli generacji Z, która lubi eksperymentować i testować nowe smaki.

Orbit® Refreshers Tropical, przywodzi na myśl smak egzotycznych wakacji, z nutą mango i ananasa.

Orbit® Refreshers Strawberry Lemon to nieoczywiste połączenie owocowych smaków truskawki z cytrynową nutą.

Orbit® Refreshers Bubblemint to klasyk od Orbit® – zamknięty w nowej – jeszcze bardziej smakowitej formie.

Nowa linia Orbit® jest już w szerokiej dystrybucji w sklepach. Będzie wiosennym dopełnieniem szerokiej gamy produktów marki. Produkt, podobnie jak inne bezcukrowe gumy do żucia marki wspiera też troskę o zdrowie jamy ustnej.

