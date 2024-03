Tusk i Duda spotkają się z Bidenem. Premier po RBN wskazał, jaki ma wspólny cel z prezydentem

Donald Tusk i Andrzej Duda spotkają się we wtorek w Waszyngtonie z prezydentem USA Joe Bidenem. Przed tą wizytą w Białym Domu polski premier opublikował wymowny wpis na ten temat. Wskazał, co go łączy z Dudą.

Duda i Tusk jadą razem do USA. Premier dodał wymowny wpis. Fot. Polaris/East News

Duda i Tusk jadą do USA. Tak to podsumował polski premier

"Z prezydentem Andrzejem Dudą różnię się politycznie niemal we wszystkim, ale w sprawie bezpieczeństwa naszej Ojczyzny musimy i będziemy działać razem. Nie tylko w czasie wizyty w USA" – napisał premier Donald Tusk w serwisie X.

Głos w tej sprawie zabrał też prezydent Duda. – Jutro Premier Donalda Tusk będzie towarzyszył mi w spotkaniu z Joe Bidenem. To spotkanie związane z 25. rocznicą naszego wstąpienia do NATO, ale i rozmowa o kwestiach bezpieczeństwa, przyszłości Sojuszu, pozycji Polski w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. To bardzo ważne, że to właśnie my zostaliśmy zaproszeni do Białego Domu, by wspólnie świętować tę rocznicę – cytuje jego słowa Kancelaria Prezydenta w mediach społecznościowych.

– Cała wizyta jest ściśle związana z bezpieczeństwem, zacieśnieniem sojuszu ze Stanami oraz rozwojem energetyki w Polsce – podkreślił Duda.

Biden zaprosił Tuska i Dudę do Waszyngtonu w lutym

Zaproszenie dla polskich polityków Biały Dom wystosował w zeszłym miesiącu. "Szanowny Panie Premierze! Mam zaszczyt zaprosić Pana i Pana Prezydenta Dudę do Białego Domu na spotkanie 12 marca 2024 r., w 25. rocznicę przystąpienia Polski do NATO" – zwrócił się do Tuska Biden.

Jak podkreślił, "nasza współpraca w zakresie bezpieczeństwa okazała się kluczowa we wspieraniu odważnych mieszkańców Ukrainy w walce z brutalną wojną Rosji". "Nasze nowe strategiczne partnerstwo energetyczne pomaga wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne dla przyszłych pokoleń" – napisał.

I dalej podkreślił: "Nasza współpraca gospodarcza przyniosła dobrobyt Stanom Zjednoczonym i Polsce, o czym świadczy znaczny wzrost wymiany handlowej między naszymi krajami w ciągu ostatniej dekady, osiągający w ubiegłym roku ponad 20 miliardów dolarów. Wspólnie nasze siły zbrojne pracowały ramię w ramię, aby potwierdzić nasze wspólne żelazne zaangażowanie w NATO".

Całość tego zaproszenia można zobaczyć poniżej:

O znaczeniu wizyty w rocznicę przyjęcia Polski do NATO wypowiadał się znawca protokołu dyplomatycznego dr Janusz Sibora. Ekspert docenił znaczenie tej wyjątkowej wizyty we wpisie na platformie X.

"Wiadomość dnia. Będzie to rocznicowy toast za Polskę! W dyplomacji symbole mają znaczenie. Jest to dyplomatyczny sukces nas, nas Polaków. Wspólna wizyta Prezydenta i Premiera w Białym Domu – protokolarnie rozwiązanie raczej wyjątkowe i niezbyt często spotykane" – przekazał.

Czytaj także: https://natemat.pl/546020,plan-wizyty-dudy-i-tuska-w-usa-spotkaja-sie-z-bidenem