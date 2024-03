Nietypowy happening solidarności na Dworcu Centralnym w Warszawie. Zastygli w bezruchu na 18 minut

Dawid Wojtowicz

C zują strach przed wejściem w dorosłe życie i samodzielnością. Bywa on tak paraliżujący, że możemy wręcz mówić o wewnętrznej blokadzie przed wykonaniem jakiegokolwiek ruchu. Takie uczucia towarzyszą młodym ludziom, którzy z racji osiągnięcia pełnoletności muszą opuścić domy dziecka. By zwrócić uwagę na ich problem, Fundacja ERBUD zorganizowała 11 marca nietypową akcję na Dworcu Centralnym w Warszawie.