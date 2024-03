Mistrz ceremonii od pogrzebu Komendy zabrał głos. Zdradził, co działo się przed uroczystością

redakcja naTemat

26 lutego Tomasz Komenda spoczął w grobie na cmentarzu komunalnym przy ul. Kiełczowskiej we Wrocławiu. W ceremonii żałobnej wzięło udział wielu członków rodziny oraz przyjaciele 47-latka. Pogrzeb był świecki, a prowadził go Mateusz Pawlicki. Jakiś czas po pogrzebie opowiedział, co działo się przed uroczystością.