Filmowa profesor Sprout szydzi z dorosłych fanów "Harry'ego Pottera". "Utknęli w tym"

Ola Gersz

M iłość do "Harry'ego Pottera" to pokoleniowe doświadczenie milenialsów, co często wywołuje drwiący śmiech młodszych "zetek". Okazuje się, że nawet gwiazda filmów na podstawie powieści J.K. Rowling patrzy na starszych "potteromaniaków" ze zdziwieniem. Miriam Margolyes, która wcieliła się w profesor Pomonę Sprout, stwierdziła, że "martwi się" o dorosłych fanów Pottera. Tych mocno to wkurzyło.