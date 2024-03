Wizyta Tuska i Dudy w Białym Domu. Biden ogłosi specjalną informację

Prezydent USA Joe Biden ogłosi we wtorek pożyczkę dwóch miliardów dolarów dla Polski oraz zaoferuje sprzedaż 96 śmigłowców Apache. W Waszyngtonie z wizytą tego dnia są prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk.

Wiadomo, co ogłosi Biden w czasie wizyty Tuska i Dudy w USA

– Prezydent Joe Biden podzieli się z przywódcami Polski informacją, że Stany Zjednoczone planują nową bezpośrednią pożyczkę w ramach programu Foreign Military Financing i zaoferuje sprzedaż 96 śmigłowców Apache – powiedział mediom doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan. Pożyczka ma być w kwocie dwóch miliardów dolarów.

Przypomnijmy: Donald Tusk i Andrzej Duda spotkają się we wtorek o godz. 21 czasu polskiego w Waszyngtonie z prezydentem USA Joe Bidenem.

– Jesteśmy de facto chyba najbardziej stabilnym partnerem dla USA – zadeklarował wcześniej w rozmowie z TVN24 Donald Tusk. Dodał też, że podczas wizyty w USA nie chodzi tylko o 25. rocznicę wejścia Polski do NATO.

– Musimy być świadomi i przygotowani, aby nie ziścił się zły scenariusz. Dużo zależy także od naszych partnerów. Ta wizyta, to nie tylko celebracja 25. rocznicy przystąpienia Polki do NATO, to także sprawa międzynarodowego bezpieczeństwa – wskazał polski premier.

Tusk i Duda składają razem wizytę w USA

Tymczasem polski prezydent miał spotkania w Kongresie. – Spotkania w Kongresie były bardzo dobre. Najważniejszy jest przekaz, nasze relacje są znakomite i budujemy je niezależnie od tego, kto rządzi. Mówiłem o naszej sytuacji bezpieczeństwa, to naturalne w kontekście 25-lecia wstąpienia Polski do NATO. Spotkałem się z pozytywną reakcją na moją propozycję podniesienia wydatków do 3 procent PKB – powiedział po nich Andrzej Duda.

I dodał: – Podkreśliłem w rozmowach w Kongresie, że obecność amerykańskiego żołnierza w Polsce ma znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa naszego i naszej części Europy. Jak zauważył, "dla bezpieczeństwa naszej części Europy, NATO i Polski nie można pozwolić na to, by Rosja zwyciężyła na Ukrainie".

