Co siódma badana samodzielnie wykonuje wszystkie obowiązki domowe

Artykuł PR Organizacja Sukces Pisany Szminką

N iemal co trzecia badana wykonuje więcej obowiązków domowych niż przed rokiem. Mimo że 89 proc. respondentek uważa, że ich wykonywanie nie jest odpowiedzialnością głównie kobiet, to nadal 14 proc. przyznaje, że wykonuje wszystkie obowiązki domowe samodzielnie. Wśród ankietowanych prowadzących swój biznes lub planujących go założyć co piąta deklaruje, że wśród bliskich spotyka się z niekonstruktywną krytyką, a co czwarta respondentka nie może liczyć na ich wsparcie. Sukces Pisany Szminką przestawia wyniki czwartej części raportu „Bizneswoman Roku: Polki i przedsiębiorczość 2023”, który porusza kwestię równego podziału obowiązków w polskich domach.