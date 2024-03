Ogródek mieszkania, w którym Grzegorz Borys miał zamordować swojego syna, został uprzątnięty. To spora ulga dla okolicznych mieszkańców, którzy żyli w cieniu zbrodni. Teraz nic już im się nie kojarzy z morderstwem, które wstrząsnęło Polską. Otoczenie mieszkania bardzo się bowiem zmieniło przez pozbycie się szczególnego elementu.

Tu Grzegorz Borys miał zabić syna. Mieszkanie uprzątnięto i coś zniknęło Fot. Piotr Hukalo / East News

Jak informowaliśmy w naTemat, żona Grzegorza Borysa otrzymała decyzję, że musi się wyprowadzić z mieszkania, które podlega pod Agencję Mienia Wojskowego. "Fakt" podał, że kobieta nie zawnioskowała o inny lokal i ostatecznie doszło do wyprowadzki.

Przy tej okazji mieszkanie oraz jego otoczenie, czyli przydomowy ogródek, zostały uprzątnięte. Zniknął charakterystyczny element, który miał szczególnie przytłaczać sąsiadów. Chodzi o zasłony w ogródku.

Mieszkanie Grzegorza Borysa. Zniknęły zasłony

– Są jak z koszmaru, upiorne. One na myśl od razu przywołują te straszne wspomnienia tego, co tu się stało – mówili cytowani przez "Fakt" sąsiedzi. – Nie rozumiemy, dlaczego nikt ich stąd nie zdejmie. Wyglądam przez okno, przechodzę obok i widzę te zasłony, a zaraz potem przychodzi myśl o tym morderstwie Olka – mówili.

Gazeta wróciła z aktualizacją, do której doszło po wyprowadzce matki zamordowanego chłopca. "Teraz to miejsce zmieniło się nie do poznania" – czytamy w relacji dziennikarzy, którzy byli na miejscu.

Żona Grzegorza Borysa już po przeprowadzce

"Fakt" podawał, że kobieta 12 marca opuściła mieszkanie przy ul. Górniczej w Gdyni. To tam 20 października doszło do tragicznego zdarzenia. Grzegorz Borys dopuścił się zamordowania swojego 6-letniego syna Olka. "Przepraszam za wszystko, wszyscy jesteście bestiami" – napisał w zostawionym na miejscu zbrodni liście.

Do tego czasu mieszkanie pozostawało w rękach matki chłopca, która – jak wynika z relacji gazety – wyprowadziła się "z całym dobytkiem".

"Zniknęły też zasłony, a z przydomowego ogródka wszystkie rzeczy związane z rodziną i jej dramatyczną historią, także zabawki Olusia, które stały tam przez ostatnie tygodnie" – relacjonuje "Fakt".

Mieszkanie podlega pod Agencję Mienia Wojskowego, ponieważ to lokal przydziałowy, który przysługuje pracownikom armii. Grzegorz Borys był żołnierzem.

Sprawność fizyczna i znajomość technik survivalu miała pomóc mężczyźnie przetrwać tygodnie w ukryciu. Przed służbami, które prowadziły zakrojoną na szeroką skalę obławę, Grzegorz Borys ukrywał się w Trojmiejskim Parku Krajobrazowym.

Informacja o znalezieniu jego ciała przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk. Przypomnijmy, że bezpośrednią przyczyną śmierci zabójcy syna było utonięcie.