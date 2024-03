Mija 7 lat od śmierci Wojciecha Młynarskiego – polskiego poety, wykonawcy piosenek autorskich i satyryka. Jego córka Agata Młynarska poświęciła zmarłemu tacie najnowszy wpis. W poruszających słowach wspomina jego twórczość i ma apel do młodych.

Agata Młynarska wspomina ojca w 7. rocznicę śmierci. Fot. Bartosz KRUPA/East News // Fot. Instagram / Agata Młynarska

Młynarska wspomina ojca

– "Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy" – te słowa piosenki Wojciecha Młynarskiego na pewno wielu z was sobie śpiewa. Chciałabym, żeby z okazji 7. rocznicy śmierci taty poczuć, że ten Młynarski żyje, że jego piosenki żyją, bo chociaż odszedł, to jednak zostawił nas z nadzieją, że właśnie w zielone gramy. Ta nadzieja jest nam wszystkim bardzo potrzebna. Tata zawsze wierzył w to, że nadzieja czyni cuda. Zawsze był po tej jasnej stronie życia – mówi na opublikowanym filmiku Agata Młynarska.

Prezenterka w opisie publikacji zaapelowała do młodego pokolenia. "Mam wielkie marzenie, by jego piosenki śpiewali młodzi artyści. Chciałabym, żeby jego twórczość, mądre słowa, nadzieja, którą nam dają, były z nami cały czas" – podkreśliła.

W sekcji komentarzy pojawiło się wiele reakcji sympatyków Młynarskiego – dali znać, że wciąż pamiętają o jego twórczości i podziwiają.

Śmierć Wojciecha Młynarskiego

Przypomnijmy, że znany poeta zmarł dokładnie 15 marca 2017. Smutną wiadomość przekazała wtedy jego druga córka, Paulina Młynarska. "Dziś o godzinie 20.40, po bardzo długiej chorobie umarł nasz tata Wojciech Młynarski. Bardzo prosimy media o danie nam czasu na przeżycie tego w pokoju. Paulina, Agata i Jan Młynarscy" – napisała w mediach społecznościowych.

Wojciech Młynarski był legendą polskiego kabaretu, ale także piosenki autorskiej. Napisał ponad 2 tys. tekstów: lirycznych, ballad, obrazków obyczajowych, piosenek "szlagwortowych" i songów politycznych. "Światowe życie", "Och, ty w życiu", "Kartoflanka", "Prześliczna wiolonczelistka" czy "Róbmy swoje" to tylko kilka tytułów, które nuciła cała Polska.

Przez wiele lat artysta cierpiał na afektywną chorobę dwubiegunową. Był żonaty z aktorką Adrianną Godlewską. Ich dziećmi są prezenterki telewizyjne Agata Młynarska i Paulina Młynarska, oraz muzyk jazzowy Jan Młynarski.