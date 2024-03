Przerażający wypadek w Pępowie. 4-latka wpadła do "kociołka z gorącą zupą"

redakcja naTemat.pl

W piątek (15 marca) w Pępowie w Wielkopolsce doszło do dramatycznego w skutkach wypadku. Według ustaleń lokalnych mediów 4-latka wpadła do kociołka, w którym gotowała się zupa. Z rozległymi poparzeniami została śmigłowcem LPR przetransportowana do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim.