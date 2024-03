Nożownik, kordon policji i setki gapiów. Nagranie kuriozalnej sytuacji stało się viralem

W tym tygodniu w ruchliwym miejscu w centrum Lublany w Słowenii interweniowała policja do zadań specjalnych. Musiała obezwładnić młodego mężczyznę, który groził ludziom dwoma nożami. Nagranie z ich akcji trafiło do sieci i stało się viralem. Uwagę przykuwa jeden szczegół.

Nagranie z kuriozalnej sytuacji w stolicy Słowenii. Fot. TikTok/zrzut ekranu

Nagranie z kuriozalnej sytuacji z nożownikiem w stolicy Słowenii

The Slovenia Times podała, że 13 marca około godziny 15:00 policja otrzymała zgłoszenie, że mężczyzna trzymający noże w obu rękach groził przechodniom obok ruchliwego przystanku autobusowego wzdłuż głównej arterii w stolicy kraju Lublany.

Z relacji portalu wynika, że na miejsce przybyło kilka patroli policji, które odgrodziły teren, otoczyły mężczyznę i próbowały namówić go do poddania się. Ten jednak nie chciał współpracować, więc na miejsce przybyła policja z negocjatorem.

Inspektor Željko Car przekazał mediom, że to 23-latek z okolic Lublany, który brał udział w podobnym zdarzeniu w 2020 roku. Na nagraniu wideo nakręconym na miejscu zdarzenia widać mężczyznę, który miał na twarzy przyłbicę i plecak. Wygrażał też policji.

Policja dwukrotnie próbowała go obezwładnić paralizatorem, ale to się nie udało. 23-latek puścił noże dopiero po około godzinie, kiedy na miejsce przybył jego krewny. Jeden funkcjonariusz odniósł lekkie obrażenia. Policja przekazała wówczas, że jest zbyt wcześnie, aby określić motyw działania mężczyzny. Zabrano go do szpitala.

