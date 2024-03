Ocenia arystokratów, a teraz wziął na celownik angielski Sikorskiego. Padły mocne słowa

Tomasz Roy-Szabelewski, czyli "Elitarny Łobuz" na co dzień udziela rad ws. wyższych sfer w mediach społecznościowych i nie tylko. Kiedyś prowadził nawet program w TVN. W jednym z ostatnich nagrań na TikToku wziął się za ocenę angielskiego szefa MSZ Radosława Sikorskiego. Ekspert ma w tej kwestii wiele ciekawych spostrzeżeń.

Szef MSZ Radosław Sikorski mówi bardzo dobrze po angielsku – studiował za granicą i ma żonę Anne Applebaum, która jest uznaną amerykańską dziennikarką.

Sikorski mówi z brytyjskim akcentem. Tomasz Roy-Szabelewski, czyli "Elitarny Łobuz" powiedział jednak ostatnio swoim obserwatorom na TikToku nieco więcej na ten temat.

Ekspert wskazał, że angielski Sikorskiego nie jest językiem na poziomie "native", gdyż politykowi zdarzają się błędy gramatyczne, które jednak wynikają ze spontaniczności mowy. – Takie błędy są naturalne nawet dla rodowitych Anglików – wskazał.

Ekspert: To jest angielski najwyższej próby

Tomasz Roy-Szabelewski podkreślił, że Sikorski ma świetny akcent, mimo że od lat już nie mieszka w Wielkiej Brytanii. Szef MSZ nie wtrąca też akcentu amerykańskiego, kiedy coś mówi. To byłoby naturalne, gdyby tak robił, gdyż jego żona jest Amerykanką. To dziennikarka Anne Applebaum.

– Akcent Radka Sikorskiego jest typowym angielskim południowo-wschodniej Anglii – uważa "Elitarny Łobuz". Jak podkreślił, to jest angielski szlachty i arystokracji oraz elit medialnych. – To nie jest język i akcent, którego on się nauczył, pracując na zmywaku czy na budowie – zawyrokował Tomasz Roy-Szabelewski. – To jest angielski najwyższej próby – wskazał.

Kim jest Tomasz Roy-Szabelewski?

"Elitarny Łobuz" Tomasz Roy-Szabelewski pochodzi z zamożnej warszawskiej rodziny. Studiował m.in. w Wielkiej Brytanii i USA. Zna pięć języków.

Kiedyś prowadził swój program w TVN. Na początku 2023 roku został influencerem. Jego nagrania są bardzo popularne na TitToku i Instagramie. – Ten kanał jest po to, żeby przybliżyć ludziom savoir-vivre, etykietę, ale nie na kolanach, tylko w przystępny sposób – tłumaczył w rozmowie z Plejadą.

