W wieku 89 lat zmarł Ernest Bryll. Był człowiekiem wielu talentów: cenionym poetą, pisarzem i dziennikarzem, a także tekściarzem (to jemu zawdzięczamy m.in. "Peggy Brown" Myslovitz i "Psalm stojących w kolejce" Krystyny Prońko), tłumaczem i krytykiem filmowym. Działał również jako dyplomata – w latach 90. był polskim ambasadorem w Irlandii.

Nie żyje Ernest Bryll Fot. Michal Wozniak/East News

O śmierci Ernesta Brylla poinformowało Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. ""17 marca zmarł Ernest Bryll, poeta" – czytamy komunikacie.

Informacja o odejściu artysty ukazała się również na jego stronie na Facebooku. "Ernest Bryll ur. 1935 – zm. 2024" – brzmi wpis, któremu towarzyszy wiersz Ernesta Brylla "Nasz dom już głębiej...".

Ernest Bryll nie żyje. Poeta i pisarz miał 89 lat

Ernest Bryll, poeta, prozaik, dramaturg, dziennikarz, tekściarz, krytyk filmowy i dyplomata, urodził się 1 marca 1935 roku w Warszawie. Skończył polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim oraz studium wiedzy filmowej przy Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi. Po studiach pracował krótko w porcie i styczni w Gdyni, w której się wychował, ale cały czas współpracował z czasopismami, jak "Po prostu", "Sztandar Młodych", "Współczesność" czy "Miesięcznik Literacki".

Swój debiutancki tomik wierszy "Wigilie wariata" wydał w 1958 roku, ale uznał zdobył dopiero "Twarzą nieodsłoniętą" w 1963 roku, swoją trzecią poetycką publikacją. Przez całe swoje życie wydał kilkadziesiąt tomików.

Bryll uważany jest za jednego z najciekawszych polskich poetów. "Odrębność Brylla wyznaczyła tematyka utworów: interesowały go różne postawy wobec polskiej historii, rozważania nad rolą Polski w Europie, ocena charakteru narodowego i narodowych przywar. (...) Polemizował przy tym z silną w Polsce tradycją romantyczną: atakował kult ofiarnictwa, czczenie spraw przegranych i brak trzeźwego praktycyzmu" – pisze o jego twórczości culture.pl.

W latach 60. pracował w Teatrze Telewizji, a w latach 1970-1974 był kierownikiem w Teatrze Polskim w Warszawie. Bryll był mocno związany z Irlandią. Od 1974 do 1978 roku był dyrektorem Instytutu Kultury Polskiej w Londynie, a w latach 1991–1995 – ambasadorem RP w Irlandii. Tłumaczył nie tylko z języka irlandzkiego, ale również czeskiego i jidysz.

Bryll pisał również teksty piosenek, a jego utwory śpiewali m.in. Skaldowie, Michał Bajor, Stan Borys, Halina Frąckowiak, Marek Grechuta, Czesław Niemen, Pakt, Jerzy Połomski, Maryla Rodowicz, Andrzej Rybiński czy Urszula Sipińska. To on napisał słynną "Peggy Brown", którą spopularyzował zespół Myslovitz (pierwotnie piosenkę wykonywała grupa 2 plus 1), a także "Psalm stojących w kolejce", hit Krystyny Prońko, z którym walczyła cenzura w PRL-u.

Od 2012 roku Ernest Bryll pracował w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej, był członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, polskiego i irlandzkiego PEN Clubu oraz SEC (Society of European Culture). Został uhonorowany Orderem Irlandzkiego Rodu Królewskiego O'Conor (1995) oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006). Zdobył wiele nagród literackich, w tym tę imienia W. Broniewskiego w dziedzinie poezji w 1964 roku.