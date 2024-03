Piotr Adamczyk i jego żona Karolina Szymczak pojawili się w "Dzień Dobry TVN". Opowiadali o endometriozie, z którą od lat walczy 32-latka. Aktor wspiera ukochaną, para rozpoczęła też wspólny projekt dotyczący tej przewlekłej choroby, na którą cierpi wiele kobiet.

Piotr Adamczyk wspiera żonę Karolinę Szymczak Fot. Piotr Molecki/East News

Karolina Szymczak urodziła się 25 października 1991, ma 32 lata. Od swojego męża Piotra Adamczyka jest młodsza o 18 lat. Para pobrała się w 2019 roku i strzeże swojej prywatności. Rzadko pojawiają się razem na ściankach.

Szymczak, podobnie jak jej partner, jest aktorką i próbuje swoich sił za granicą. Jej niesamowitym sukcesem był występ w "Babilonie" Damiena Chazella, grała też m.in. w "Herculesie" z The Rockiem, "Polityce" Patryka Vegi, "Diablo. Wyścigu o wszystko", "Dziewczynie influencera" czy "Powstańcu 1863".

Żona Piotra Adamczyka Karolina Szymczak jest chora na endometriozę

Szymczak nie ukrywa, że cierpi na endometriozę, czyli trudną do zdiagnozowania i bolesną chorobę przewlekłą, na którą cierpi wiele kobiet w wieku rozrodczym (u chorych błona śluzowa macicy występuje poza jej jamą).

Aktorka na social mediach edukuje w temacie endometriozy. Okazuje się, że wspiera ją mąż. Karolina Szymczak i Piotr Adamczyk w sobotę pojawili się w "Dzień Dobry TVN", aby porozmawiać o tym dokuczliwym schorzeniu z Marcinem Prokopem i Dorotą Wellman.

– Jest to bardzo silny ból miesiączkowy, ale u mnie były też bóle lędźwiowe – bardzo silne i problemy z jelitami. Od dziecka mam problemy z jelitami, a jako nastolatka bardzo się męczyłam. U mnie nawet nie ta miesiączka była aż tak straszna, jak te bóle współistniejące przy endometriozie – opowiadała 32-latka.

Szymczak wyjawiła, że bardzo długo czekała na prawidłową diagnozę. – Trzy lata temu i w zasadzie od razu przeszłam operację, bo choroba była już w bardzo zaawansowanym stadium. Czekałam na diagnozę 13 lat. To rzeczywiście był długi okres chodzenia po różnych specjalistach, nazywania mnie hipochondryczką, histeryczką – wyznała Karolina Szymczak.

Dodała, że obecnie jest "na bardzo silnych lekach, które trochę czasami mnie wyłączają z życia". – Choroba przewlekła nie jest łatwa, bo są remisje, są trudniejsze okresy. Przez to, że ta choroba jest związana z terapią hormonalną, to hormony mocno wpływają na wiele kobiet i na ich psychikę – opowiadała.

Piotr Adamczyk wspiera żonę w chorobie

Wraz z Adamczykiem aktorka założyła edukacyjną przestrzeń EndoMe poświęconą tej chorobie. – Nazywamy się EndoMe i to jest nasz wspólny projekt z Piotrem. Bardzo się cieszę, że tutaj dostałam to wsparcie od Piotra – mówiła Szymczak.

– Ja tę chorobę przerzuciłam na coś dobrego. Jest to portal edukacyjny, na którym podnosimy świadomość społeczeństwa na temat tej choroby. Wydaje mi się, że powinniśmy zacząć od społeczeństwa. Jeżeli lekarze nie są w stanie nam pomóc na tę chwilę, to dobrze by było, jakbyśmy my same potrafiły określić, czy rzeczywiście to może być endometrioza i wtedy pójść do specjalisty – opowiadała.

Adamczyk stara się wspierać żonę jak może, chociaż podkreśla, że nie potrafi jej ulżyć w cierpieniu. – Coraz większe bóle i kompletna niewiedza. Wspieranie partnerki, która jest chora na endometriozę – to jest niemożliwe. To jest bardzo trudno wyobrazić sobie, jak boli ból innego człowieka, zwłaszcza mężczyźnie wyobrazić sobie ból niezwykle kobiecy. Można się uczyć siebie nawzajem – podkreślił w "Dzień Dobry TVN".

Aktor dodał, że wraz z żoną dowiedział się sporo o endometriozie w USA, gdzie "świadomość społeczna na temat tej choroby jest na dużo wyższym poziomie niż u nas".

– W momencie, kiedy kobieta się dowiaduje, że to jest to, poszukuje informacji na ten temat, bo do tej pory najczęściej żyły w niewiedzy. Poszukują różnego rodzaju specjalistów. Ta choroba tak naprawdę u każdej kobiety się inaczej objawia, więc trudno jest się dowiedzieć i zdiagnozować, że to jest właśnie to – podsumował.

Z kolei Szymczak dodała, że objawy endometriozy zależą od jej stadium. – Może być tak, że kobieta walczy z niepłodnością i dopiero wtedy się dowiaduje, że choruje na endometriozę. Nic jej nie boli, a ma dość zaawansowaną chorobę i potrzeba operacji – mówiła żona Piotra Adamczyka.

Dodała, że "są kobiety też, które bardzo cierpią". – Wyłącza je to całkowicie z życia. Znam dziewczynę, która jeździ na wózku, bo jest tak wyłączona przez endometriozę. (...) Ta choroba potrafi albo bardzo mocno zniszczyć życie, albo można z nią w miarę funkcjonować – podsumowała Karolina Szymczak.

Czytaj także: https://natemat.pl/288901,jakie-sa-objawy-endometriozy-i-jak-sie-ja-leczy