Kuriozalna sytuacja w Poznaniu. Ukradł urnę z prochami i rozsypał je w... tramwaju

redakcja naTemat

Do niebywałej sytuacji doszło w Poznaniu. Mężczyzna wykopał urnę z prochami swojego ojca i zabrał z cmentarza. Potem wsiadł do tramwaju, a z urny wysypały się prochy. Zatrzymała go policja.