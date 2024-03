Zaniepokojeni czytelnicy naTemat.pl z Pruszcza Gdańskiego poinformowali naszą redakcję, że pod miejscową komendą we wtorek po południu zjawili się w dużej liczbie policjanci i odgrodzili taśmą spory teren w centrum miasteczka. O sprawę zapytaliśmy przedstawicieli KPP w Pruszczu Gdańskim oraz KWP w Gdańsku.

Co się dzieje pod KPP w Pruszczu Gdańskim? Policja odmawia szczegółów Fot. naTemat.pl

Policjanci zjawili się z taśmami tuż obok siedziby Komendy Powiatowej Policji w ścisłym centrum Pruszcza Gdańskiego. Teren po części jest wyłączony z ruchu.

Na zdjęciach, które otrzymaliśmy od naszych czytelników, widać mundurowych, w tym wyspecjalizowane oddziały policji. Z naszych ustaleń wynika, że działania odbywają się w czerwonym budynku, który znajduje się tuż przy komendzie – jednej z kluczowych w garnizonie pomorskim.

Znajdują się w nim lokale mieszkalne, a na parterze lokale usługowe i popularna w mieście restauracja. – Mundurowi kręcą się na klatce tego budynku i zapleczu knajpy – mówi nam świadek.

Co na to pruszczańscy policjanci? – Policjanci zabezpieczają teren wokół komendy w celu zabezpieczenia osób postronnych. Nic więcej w tej sprawie nie mogę powiedzieć na tę chwilę – usłyszeliśmy we wtorek po godz. 17:30 od oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim.

Więcej szczegółów nie chce też przekazać Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku. Usłyszeliśmy jedynie, że "mieszkańcy nie mają się czego obawiać" i kiedy mundurowi będą mogli coś więcej powiedzieć, to przekażą takie informacje.

– Na miejscu pracują policjanci. Na czas ich pracy zdecydowano o ewakuacji mieszkańców. Nie ma zagrożenia dla życia i zdrowia osób – zapewnił w rozmowie z naTemat.pl sierż. sztab. Piotr Pawłowski z gdańskiej komendy.

Wrócimy do tematu, kiedy tylko otrzymamy więcej szczegółów w tej sprawie.

