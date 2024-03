Takich warsztatów w Polsce jest coraz więcej. Działają według filozofii, którą polubi każdy kierowca

Każdy kierowca wie, że zaufany serwis samochodowy to skarb, a jeśli ten serwis jest częścią rozsianej po Polsce sieci, połączonej systemem informatycznym i jednolitym standardem usług, co pozwala wygodnie serwisować auto niezależnie od miejsca pobytu – to taki zaufany adres staje się jeszcze bardziej cenny.

Materiały prasowe / Goodyear

Premio to największa organizowana przez producenta opon sieć serwisów samochodowych typu fast-fit w Polsce, obecna na rynku od niemal 17 lat i licząca 160 punktów na terenie całego kraju. Klientów kusi kompleksową obsługą – stąd pytanie, co to oznacza w praktyce i jakie korzyści daje kierowcom?

Odpowiedzi szukamy odwiedzając jeden z warszawskich serwisów zrzeszony w sieci Premio. Trzeba przyznać, że punkt jest świetnie zlokalizowany: dobra komunikacja drogowa, a przede wszystkim bliskość stołecznej obwodnicy są tego najlepszym dowodem. Położenie serwisów w miejscach, do których łatwo dotrzeć to jeden z wyróżników tej sieci. Już z zewnątrz serwis sprawia wrażenie miejsca o profesjonalnym podejściu do klienta.

Ten rzucający się od razu w oczy premium look w postaci nowoczesnej fasady budynku znajduje swoje odzwierciedlenie również we wnętrzu placówki. Kierowca wjeżdżający do Premio może poczuć, że trafił do warsztatu o naprawdę wysokim standardzie "opieki" nad jego czterema kółkami i nad nim samym. To nie tylko kwestia dostępności najnowocześniejszego sprzętu czy specjalistycznej infrastruktury, ale także nowoczesnego i przyjaznego dla klienta designu.

Od naszego przewodnika – Rafała Nowackiego, który w Goodyear pełni rolę regionalnego kierownika sieci Premio – dowiadujemy się, że cała sieć przechodzi właśnie rebranding mający m.in. umilić pobyt kierowcy w każdym z należących do niej serwisów. Komfortowa poczekalnia dla klientów czy dostęp do sieci Wi-Fi to nieliczne z udogodnień. W końcu z zasięgiem mobilnego internetu różnie bywa, a podczas czekania na auto może pojawić się potrzeba sprawdzenia czegoś online lub pracy zdalnej. Na miejscu można także wypić pyszną kawę. Niektóre serwisy dysponują także... kącikami zabaw dla najmłodszych!

Profesjonalna obsługa klienta i komfortowe warunki wizyty w warsztacie to istotny, ale nie najważniejszy atut Premio. Tym jest z kolei model biznesu niosący dla kierowców mnóstwo korzyści. Premio to serwisy niezależne, ale zrzeszone w sieci i będące „pod opieką” właściciela, jakim jest amerykańska firma Goodyear, wnosząc tutaj swój ogromny, ponad 125-letni know-how.

Klient trafiający do serwisu Premio ma czuć, że w jednym miejscu może załatwić wszystko, od zakupu i wymiany opon, przez serwis klimatyzacji, wymianę klocków hamulcowych czy filtrów i oleju. Na wszystkie usługi można umówić się w dogodnym dla siebie terminie i lokalizacji za pomocą wygodnego systemu rezerwacji na stronie internetowej Premio. Taka filozofia działania pozwala kierowcom zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze.

Premio oferuje opony różnych marek, ale z racji związku sieci z Goodyearem, znajdziecie tam szczególnie szeroką ofertę z portfolio tego producenta. Będą to zarówno flagowe opony z segmentu premium, jak choćby utytułowaną oponę letnią Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 docenianą za wysokie osiągi na suchej nawierzchni, krótką drogę hamowania i dopasowanie do potrzeb aut elektrycznych, jak i wysokiej jakości opony za rozsądną cenę - np. model letni Dunlop Sport Maxx RT 2, który wyróżnia się dobrą przyczepnością, szczególnie podczas pokonywania zakrętów na mokrej i suchej nawierzchni oraz precyzją kierowania. Dużym atutem tej opony jest też krótsza droga hamowania przy dużych prędkościach.

Osoby z nieco mniejszym budżetem powinny zwrócić uwagę na ostatnią nowość w portfolio Goodyear, letnią oponę Dębica Presto. To model, który wyróżnia się solidną konstrukcją, dostosowaną również do potrzeb nowoczesnych SUV-ów, dobrą przyczepnością na mokrej nawierzchni i efektywnością paliwową. Jeśli nie wiecie, który model jest dla Was odpowiedni, warto poprosić o pomoc serwisantów Premio, którzy pomogą Wam dobrać optymalne opony, pozwalające wykorzystać pełen potencjał Waszego auta.

Co bardzo istotne, Goodyear dba o jednolitą, wysoką jakość świadczonych usług we wszystkich serwisach. Załoga każdego dołączającego do sieci warsztatu przechodzi odpowiednie szkolenia i certyfikację potwierdzającą spełnienie określonych wymagań. Jak wiadomo, nawet najlepszą oponę można zepsuć złym serwisem, dlatego troska marki o to, aby każde ogniwo w tym łańcuchu serwisowania samochodów było równie mocne, zasługuje na uznanie.

Opuszczając jeden z warszawskich serwisów Premio, byłem głęboko przekonany, że na naszych oczach właśnie wyrasta (a w zasadzie już wyrosła do imponujących rozmiarów) sieć serwisów samochodowych, w których kierowcy mogą od ręki profesjonalnie i kompleksowo serwisować swoje auta. Kto nie wierzy, niech sprawdzi to na własnej skórze, o pardon, feldze. Kompletną listę warsztatów Premio znajdziecie tutaj.