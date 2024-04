Serwisy samochodowe premium. Czym różnią się od „zwykłych”?

Wiosna za oknem zmusza do myślenia o wymianie opon, niektórzy kierowcy muszą kupić nowy komplet ogumienia, inni sprawdzić stan auta przed wyjazdem na pierwszy wiosenny weekend. Rozglądasz się za serwisem samochodowym i zastanawiasz się, który wybrać, w końcu serwis serwisowi nierówny…Trafiasz na szyld Premio i zastanawiasz, czy to serwis wart zaufania? Wyjaśniamy, czym różni się od przeciętnego serwisu.

Czym właściwie jest serwis premium? Aby się o tym przekonać, warto udać się do takiego serwisu jak te w sieci Premio. To warsztaty z bardzo wysokim standardem, którego pracownikom można po prostu zaufać. Premio

Wielu kierowców doświadczyło "uroków" warsztatów o niskim poziomie obsługi, które nie tylko nie zachęcają swoim wyglądem, ale przede wszystkim długimi kolejkami i opóźnieniami w realizacji obsługi. Co więcej, wielu też zadaje sobie pytanie o jakość usług. Premio postawiło sobie za cel odczarowanie takiego wizerunku polskiego serwisu, oferując serwis oponiarski i mechaniczny, który nie kojarzy się z przykrą koniecznością.

Modelem dominującym na polskim rynku auto serwisów są wciąż telefoniczne zapisy, a nawet konieczność bezpośredniej wizyty, by móc się umówić na naprawę lub wymianę opon. Premio jest na bieżąco z coraz bardziej pożądaną przez konsumentów cyfryzacją, tam umówisz się na wizytę komfortowo przez internet, wybierając dogodne miejsce i porę z opcją dostawy nowych opon na adres preferowanego przez ciebie serwisu.

Co ważne, czekając na realizację usługi, nie będziesz musiał spędzać czasu na zewnątrz lub w niezbyt przytulnej poczekalni. W Premio możesz wykorzystać ten moment na relaks lub pracę zdalną w komfortowej i estetycznej poczekalni, korzystając z bezpłatnego dostępu do WiFi. Na miejscu możesz też napić się dobrej kawy lub przejrzeć bieżącą prasę – to wszystko w cenie usługi.

Wybierając Premio, nie musisz też martwić się o jakość i zadawać sobie pytań typu: czy koła będą odpowiednio wyważone? Czy serwis auta zostanie porządnie wykonany? Czy będzie na czas? Nie musisz, ponieważ to sieć należąca do firmy Goodyear, bazująca na jej 125-letnim doświadczeniu i know-how, związana standardami jakości i powtarzalnością usług i procesów. Tu też możesz mieć pewność, że mechanik serwisujący twoje auto jest odpowiednio przeszkolony i regularnie poszerza swoją wiedzę w zakresie serwisowania.

Współczesna motoryzacja, napędzana nowinkami technologicznymi, elektromobilnością, a ostatnio także rozwojem sztucznej inteligencji, zmienia się dosłownie z roku na rok. Dlatego dobry mechanik musi stale podnosić swoje kompetencje. Serwisanci Premio przechodzą regularne szkolenia w Akademii Rozwoju prowadzonej przez Goodyear, doskonaląc swoje umiejętności w serwisowaniu opon, w obsłudze mechanicznej pojazdów, a także w sztuce doradzania klientom, którzy szukają pomocy i wskazówek co do produktów czy napraw fast-fit.

W każdym warsztacie Premio kierowca od początku do końca ma kontrolę nad procesem serwisowania auta. Jeszcze przed rozpoczęciem usługi jest informowany o kosztorysie, a jeśli "po drodze" pojawi się konieczność dodatkowych działań, wszelkie zmiany zostaną mu wyjaśnione i przedstawione do akceptacji.

Nie zapominajmy o znaczeniu powtarzalności… Premio dzięki systemom informatycznym będzie archiwizować historię twojego auta, dzięki czemu możesz liczyć na identyczny standard obsługi niezależnie od tego, który punkt Premio wybierzesz, a jest ich w Polsce już 160. Dużym atutem tej sieci jest też kompleksowość obsługi, bez konieczności wędrowania od warsztatu do warsztatu, by załatwiać w nich pojedyncze sprawy związane z autem, co oznacza stratę czasu.

Na miejscu serwisanci Premio na podstawie formularza wypełnionego przy rezerwacji będą z wyprzedzeniem wiedzieć, co mają robić, i niezwłocznie przystąpią do pracy. Wachlarz świadczonych przez nich usług jest naprawdę szeroki, od wymiany opon, przez przegląd klocków hamulcowych, do naprawy skrzyni biegów, dzięki czemu można mieć pewność, że auto jest w fachowych rękach.

Nie zapominajmy też o szerokim portfolio produktowym. W ofercie Premio znajdziesz duży wybór opon m.in. z rodziny Goodyear. Jeśli nie będziesz pewien, który model będzie dla ciebie odpowiedni, otrzymasz rekomendacje produktu najlepiej pasującego do osiągów twojego auta, abyś mógł wykorzystać pełnię jego możliwości.

Szeroka oferta opon i usług fast-fit, kompleksowe podejście do serwisowania aut oraz duża dbałość o wysoką jakość usług – to komplet atutów, który sprawia, że Premio od lat cieszy się dużym zaufaniem zarówno wśród klientów indywidualnych, jak i flotowych, co potwierdzają liczne nagrody. Wiele serwisów w sieci prowadzonych jest przez firmy rodzinne, co dodaje im unikalnego charakteru. Punkt na mapie na pewno wart znalezienia i przetestowania.