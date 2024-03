Szykujcie kody! Powstanie film na podstawie kultowych "Simsów" – za sterami gwiazda "Barbie"

"The Sims" to gra absolutnie kultowa. Pierwsza część ma już 24 lata, trwają pracą nad "Simsami 5", a w międzyczasie... powstanie film. W produkcję zaangażowała się już Margot Robbie, poznaliśmy też już reżyserkę. Co wiemy o filmie "The Sims"?

Kiedy 31 stycznia 2000 stycznia zadebiutowała gra symulacyjna "The Sims", nic nie było już takie samo. Godzinami ślęczeliśmy przed ekranem, topiąc naszych simowatych ludzi w basenach, ekscytując się opcją "bara-bara" w łóżku z serduszkiem i na potęgę wpisując kody na pieniądze.

Dziś "Simsy" to już popkulturowy fenomenem: gra doczekała się czterech odsłon, do "The Sims 4" regularnie wychodzą nowe ekscytujące dodatki (można hodować krowę, być syreną/wampirem/czarodziejem, projektować domy, mieć własne ranczo...), a wydawca Electronic Arts pracuje już nad "The Sims 5", chociaż trzyma szczegóły w sekrecie. A okazuje się, że to nie wszystko...

Powstanie film "The Sims". Margot Robbie za sterem adaptacji "Simsów"

Jak informuje magazyn "The Hollywood Reporter", powstanie film na podstawie "Simsów". Produkcję wyreżyseruje Kate Herron, reżyserka pierwszego sezonu "Lokiego", wychwalanego serialu Marvela i Disney+. Napisze też scenariusz wraz z Briony Redman.

W film "The Sims" zaangażuje się trzykrotnie nominowana do Oscara Margot Robbie, producentka i gwiazda "Barbie". Firma LuckyChap, którą Australijka prowadzi wraz z mężem Tomem Ackerlym, Joseyem McNamarą i Sophią Kerr, wyprodukowała hit o słynnej lalce, a teraz weźmie się za "Simsy". Warto dodać, że obecnie LuckyChap to jednak z najbardziej "gorących" firm producenckich w Hollywood: nie tylko dzięki "Barbie" (która zarobiła prawie 1,5 miliarda dolarów), ale również głośnemu "Saltburn".

Producentami będą również Roy Lee i Miri Yoon z Vertigo Entertainment, a Electronic Arts, wydawca gry, także zaangażuje się w tworzenie filmu: w "aspekty twórcze i produkcyjne". Dalsze szczegóły nie są jeszcze znane.

Jak pisze "Hollywood Reporter", "w pewnym sensie 'Simsy' mają wspólne cechy z 'Barbie'". "Gra nie ma prawdziwej fabuły i przedstawia postacie, które prowadzą swoje życie, ale są kontrolowane przez graczy. Barbie, jako zabawka, również nie posiada fabuły: jest lalką z niekończącym się wachlarzem zawodów, a kontrolują ją ludzie, którzy się nią bawią" – zauważa magazyn.

Dodajmy, że ekranizacje gier nie zawsze wychodzą, ale ostatnie przykłady, jak "The Last of Us" HBO z Pedrem Pascalem czy "Super Mario Bros. Film", dały fanom nadzieję. W kontekście "Simsów" szczególnie zachęcający jest sukces filmu o Mario, czyli innej kultowej gry, którą znamy jeszcze z dzieciństwa. W 2023 roku animacja zarobiła na świecie prawie 1,4 miliarda dolarów, stając się, po "Barbie", drugim najbardziej kasowym filmem roku.

