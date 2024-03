P rezydent Andrzej Duda napisał list do premiera Donalda Tuska w sprawie nieprawidłowego odwołania Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego i powołania na to stanowisko Dariusza Korneluka. Na ripostę szefa rządu nie musiał długo czekać. Tusk w ostrych słowach odniósł się do działań głowy państwa.





Tusk reaguje na list Dudy. Riposta premiera pójdzie prezydentowi w pięty

Adam Nowiński

