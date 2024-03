Wewnętrzne hackathony. Ta firma pokazuje, jak cenne dla pracowników są tego rodzaju inicjatywy

Hackathony kojarzą się z eventami organizowanymi przez duże firmy, które zapraszają ekspertów z zewnątrz, by wspólnie szukać rozwiązań konkretnych problemów nakreślonych przez organizatorów. Tymczasem te maratony projektowania to również bardzo obiecujący pomysł na pobudzenie kreatywności i zaangażowania pracowników, czyli aktywizację wewnątrz firmy. Wewnętrzne hackathony organizuje w Polsce m.in. Procter & Gamble.

Networking w ważnym celu. Kolejny hackathon zorganizowany przez Procter & Gamble dowodzi, że korporacyjna struktura i prospołeczne działania wcale się nie wykluczają, a korzyści z tego połączenia czerpać mogą wszyscy. Materiały prasowe / Procter & Gamble

Zapewnianie pracownikom inspirującej ścieżki kariery w połączeniu z możliwością rozwoju własnych pasji i zainteresowań. To jedna z zasad, którymi kieruje się w swojej polityce kadrowej Procter & Gamble (P&G). Międzynarodowa firma ma świadomość tego, jak bardzo ważne jest to, by pracownicy mieli możliwość nieustannego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności, a jednocześnie identyfikowali się z wartościami, które reprezentuje firma.

Organizowane wewnątrz P&G hackathony idealnie wychodzą naprzeciw potrzebom pracowników, którzy chcą rozwijać się zawodowo i angażować w wartościowe inicjatywy. Jest to format, który umożliwia współpracę ekspertów z różnych dziedzin i stwarza w ten sposób okazję do spojrzenia świeżym okiem na problemy, z którymi mierzą się uczestnicy. Daje też pole do podejmowania niestandardowych decyzji. Dzięki temu znakomicie zaspokaja oczekiwania pracowników.

P&G, jak przystało na firmę, która z myślą o konsumentach rozwija innowacje w skali globalnej, wychodzi ze słusznego założenia, że znajdowanie i opracowywanie nowych rozwiązań, czy to biznesowych, czy społecznych, wymaga otwarcia się na wiedzę i doświadczenia. Badania konsumenckie, analizy rynku, współpraca z ekspertami spoza organizacji to codzienność, podobnie jak świadomość tego, jak ogromnym kapitałem wiedzy dysponują pracownicy firmy.

Sposób postrzegania idei wewnętrznych hackathonów przez P&G można porównać do tego, jak podróż wpływa na życie człowieka. Cel jest oczywiście ważny (w tym przypadku dotarcie do niego to znalezienie odpowiedniego technologicznego rozwiązania), ale liczy się również droga (bo doświadczenia towarzyszące zmierzaniu wspólnie do celu przekładają się na wymierne korzyści dla pracowników P&G).

Pracownicze hackathony, jakie organizuje P&G, wzmacniają wewnętrzny przepływ talentów. Pracownicy, którzy biorą udział w tego rodzaju konkursach, poznają idee, pomysły czy umiejętności innych osób zatrudnionych w firmie. Takie spotkanie z ludźmi, z którymi na co dzień się nie pracuje, pozwala wszystkim na zdobycie nowej wiedzy i kompetencji, które mogą się okazać przydatne na dalszych etapach zawodowej drogi.

Wymieszanie różnych talentów z najodleglejszych zakątków firmy, jakie dokonuje się podczas takich eventów, umożliwia pracownikom P&G realizację ciekawych projektów. Mogą oni wykorzystać przy tym ciekawe pomysły i pracować nad rozwiązaniami, które w ich zwykłej, codziennej pracy nie miałyby zastosowania.

Ponadto integrują się ze sobą i nawiązują nowe kontakty, jest to więc okazja do zawodowego networkingu. Tym bardziej że zdrowa rywalizacja, w jakiej uczestniczą, ma wyraźnie nakreślony kontekst CSR. W tym roku we współpracy z Katedrą i Kliniką Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego UCK WUM uczestnicy pracowali nad stworzeniem aplikacji, które miałyby ułatwiać pacjentom i lekarzom diagnozowanie rzadkich chorób neurologicznych.

Uczestnicy wewnętrznego hackathonu P&G zostali podzieleni na trzy zespoły grupujące pracowników różnych działów, od programistów i informatyków do specjalistów od komunikacji wizualnej. Poszczególne pomysły oceniało jury złożone z ekspertów technologicznych i przedstawicieli uczelni medycznej. Wygrała propozycja, która najlepiej połączyła niezbędny wkład merytoryczny z prostą obsługą aplikacji.

Organizując wewnętrzne hackathony, międzynarodowa firma znana głównie z takich marek jak m.in. Always®, Pampers®czy Gillette® odpowiada na wewnętrzną potrzebę angażowania się pracowników w sprawy społeczne. Tego rodzaju pracownicze inicjatywy nastawione na szukanie rozwiązań z myślą o dobru społeczeństwa odbywają się w warszawskim hubie IT firmy.

To drugie pod względem wielkości centrum IT P&G na świecie, które zatrudnia ponad 1000 osób, reprezentujących ok. 30 różnych narodowości. Pracownicy centrum działającego na potrzeby całego P&G mogą liczyć tu na rozwojowe ścieżki kariery w międzynarodowym środowisku pracy, udział w globalnych projektach, dostęp do najnowocześniejszych technologii i narzędzi, a także rozmaite programy szkoleniowe i elastyczne zatrudnienie.

Od wielu lat P&G realizuje program zatrudniania oparty na filozofii Diversity & Inclusion (Różnorodność i Włączenie). Ma on na celu tworzenie kreatywnej i przyjaznej przestrzeni dla osób zróżnicowanych pod względem nie tylko wiedzy czy doświadczenia, ale także płci, wieku, narodowości i stopnia sprawności. Wewnętrzny hackathon wzmacnia przenikanie się tych "światów" w firmie, mając na względzie potrzeby społeczne.