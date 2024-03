Pamiętacie "Mafię dla psa"? Właśnie wróciła w zupełnie nowej odsłonie: bandyci znowu przypominają, żeby adoptować świadomie. Tym razem gwiazdą spotu jest Michał Sikorski, czyli uwielbiany ksiądz Jakub z "1670". W charytatywnej akcji wzięły również dwie psie sławy: Krysia i Wiesia adoptowane przez Zofię Zborowską i jej męża Andrzeja Wronę.

Powróciła akcja "Mafia dla psa" Fot. materiały prasowe

Kampania społeczna z Piotrem Cyrwusem, czyli Ryśkiem z Klanu w roli głównej szturmem wdarła się w 2012 roku do polskiego internetu. Większość uznała "mafijny" spot na rzecz Fundacji Przytul Psa za świeże i odważne podejście do kampanii społecznych. Pierwszy spot zaliczył ponad 2,5 mln odtworzeń, a przez tygodnie internauci przekazali na rzecz psów ponad 102 tys. zł (1,6 tys. euro przyniosły reklamy).

Przez lata "Mafia dla psa" powracała, w tym również z Cyrwusem. W tym roku doczekaliśmy się kolejnej odsłony, w której pojawiła się nowa serialowa gwiazda. Efekt? Znakomity.

"Mafia dla psa" powraca! Michał Sikorski, czyli ksiądz z "1670" w kultowej akcji charytatywnej

W sieci pojawił się najnowszy spot "Mafii dla psa", który promuje zbiórkę pieniędzy na zwierzaki ze schronisk w portalu ratujemyzwierzaki.pl (wpłacać datki można tutaj). Datki zostaną przeznaczone na rzecz Fundacji Kundelek i Schroniska Dalabuszki. To z niego pochodzą dwie gwiazdy nowego wideo: – Wiesia i Krysia, psy Zofii Zborowskiej i jej męża Andrzeja Wrony.

Bandyci (Michał Czernecki, Marcin Sztabiński, Piotr Karolak oraz Giorgos Stylianou-Matsis) ponownie poruszają delikatne kwestie – tym razem wcielają się w wyrzuty sumienia. Nawiedzają i dręczą głównego bohatera, Alberta (Michał Sikorski, czyli słynny ksiądz Jakub z serialu "1670"), który pozbył się swojego adoptowanego psa.

Twórcy filmu w prześmiewczy sposób przypominają, jak ważna jest odpowiedzialna adopcja zwierząt, a spojrzenia aktorek (Daria Polunina i Lili Walczuk) wywołują w nas wyrzuty sumienia, że jeszcze nie dokonaliśmy wpłaty.

Za spot znowu odpowiada kolektyw reżyserski Państwo Rodzeństwo (Maria Zbąska oraz Kazimierz Zbąski) we współpracy z domem produkcyjnym Flota Filmowa. – Mamy ogromną nadzieję zebrać 100 tys. zł, by jeszcze więcej zwierzaków otrzymało pomoc, której bardzo potrzebuje. Dołączcie do naszej Mafii dla Psa! – czytamy na stronie zbiórki, która rozpoczęła się 20 marca.

– Zdajemy sobie sprawę, że temat adopcji zwierząt ze schroniska to bardzo odpowiedzialna decyzja. Chcieliśmy przypomnieć, że Mafia nadal ma swoje wpływy w tym zakresie i nie odpuszcza – mówił Kazimierz Zbąski, producent, reżyser i autor scenariusza, cytowany przez portal NowyMarketing.

– Współpraca z "Mafią dla Psa" to dla nas ogromna przyjemność i satysfakcja. To już kolejna wspólna akcja, która pokazuje, że łącząc siły, możemy zdziałać cuda na rzecz zwierząt! Dotychczas podczas poprzednich edycji zebraliśmy łącznie ponad 210 tys. złotych, a co równie ważne, dzięki kampanii "Mafia dla Psa" udało się nagłośnić wiele problemów, z którymi borykają się zwierzęta w schroniskach. Dzięki temu ludzie otworzyli serca i portfele, a zwierzęta zyskały szansę na lepsze życie – mówiła z kolei Zuzanna Klotzka z portalu ratujemyzwierzaki.pl.

