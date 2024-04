Wiosenna wizyta w auto serwisie. Najczęstsze dylematy polskich kierowców

Za oknem początek wiosny – wielu z nas zaczyna myśleć o weekendowych podróżach, zastanawiając się oczywiście, czy to już właściwy moment na zmianę opon na letnie. Wiosenna wizyta w auto serwisie to ważny moment, by przygotować samochód na nowy sezon. W jednym z serwisów sieci Premio sprawdziliśmy, z jakimi dylematami przyjeżdżają tam kierowcy o tej porze roku i jak należy je rozstrzygnąć.

Premio to należąca do Goodyear ogólnopolska sieć serwisów samochodowych w standardzie premium licząca 160 punktów na terenie całej Polski, oferująca sprzedaż i wymianę opon, a także szybkie naprawy mechaniczne pojazdów. Z pomocą jej ekspertów stworzyliśmy listę najczęstszych pytań i wątpliwości zgłaszanych przez kierowców.

1. Czy opony z zeszłego sezonu nadają się na kolejny?

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że opony letnie z poprzedniego sezonu są w świetnym stanie, bo poziom bieżnika wciąż jest wysoki. Ale uwaga! Nawet jeśli ktoś pokonuje niewiele kilometrów w sezonie, opona po latach użytkowania może mieć mikropęknięcia lub wybrzuszenia, których oko laika nie dostrzeże, a które mogą kwalifikować ją do wymiany. Nierównomierne zużycie bieżnika również może mieć wiele różnych przyczyn, a jest trudne do zaobserwowania przez kierowcę, który najczęściej dostrzega problem gdy już jest za późno na reakcję. Tutaj warto zapytać o opinię fachowca.

Jeśli okaże się, że potrzebujesz nowych opon, sieć Premio to sklep multibrandowy, w którym znajdziesz opony różnych marek, ale opony z portfolio Goodyear są tam szczególnie mocno reprezentowane z racji związku obu marek. Goodyear może się poszczycić wieloma flagowymi produktami nagradzanymi w niezależnych testach, w tym letnim modelem Eagle F1 Asymmetric 6 o wysokich osiągach na suchej nawierzchni, z innowacjami, które pozwalają skrócić drogę hamowania i pewnie prowadzić także na mokrej nawierzchni. Są to opony przystosowane do napędu elektrycznego – zmniejszają hałas i opory toczenia.

Jeśli szukacie opony z półki innej niż premium, warto zwrócić uwagę na markę Dunlop, która oferuje wysoką jakość za rozsądną cenę i od lat cieszy się uznaniem czołowych producentów aut. W bogatej ofercie tej marki znajdziemy np. model letni Dunlop Sport Maxx RT 2, który wyróżnia się dobrą przyczepnością, szczególnie podczas pokonywania zakrętów na mokrej i suchej nawierzchni oraz precyzją kierowania. Dużym atutem tej opony jest też krótsza droga hamowania przy dużych prędkościach.

Osoby, które szukają optymalnej jakości produktów w atrakcyjnej cenie mogą sięgnąć po nową oponę letnią Dębica Presto, wyposażoną w szereg technologii dających dobre osiągi i wytrzymałość, również w większych pojazdach – mieszanka tego bieżnika daje kierowcy niskie opory toczenia i wysoką efektywność paliwową. W Premio dowiesz się na miejscu, jakie zalety kryją w sobie modele opon z różnych półek, będziesz mieć komfort wyboru z szerokiej gamy produktów i dostaniesz fachową radę.

2. Skoro nowe opony, to letnie czy całoroczne?

Co do zasady: opony letnie zawsze będą mieć przewagę nad całorocznymi, co wynika z ich konstrukcji i składu mieszanki, zaprojektowanych do radzenia sobie z typowymi warunkami wiosenno-letnimi na drogach. Opona całoroczna zawsze będzie „oponą kompromisu” zapewniającą bezpieczny margines bezpieczeństwa zarówno przy wysokich temperaturach w lecie, jak i w mroźną zimę.

Nie znaczy to jednak, że opony całoroczne są złym wyborem – wszystko zależy od tego jak korzystamy z samochodu. To dobra opcja dla kierowców, którzy poruszają się głównie po mieście i dobrze utrzymanych drogach, i robią relatywnie nieduże przebiegi do 15 tysięcy km rocznie. Opony całoroczne kuszą, bo odpada nam sezonowa zmiana opon – ale pamiętajmy, że opona siłą rzeczy jest bardziej eksploatowana, trzeba więc zwrócić uwagę na parametry dotyczące wytrzymałości.

W rozmowie ze specjalistą Premio opisz swój styl jazdy i osiągi swojego auta, a on zrewanżuje się rekomendacją opartą o znajomość rynkowych trendów, wyniki testów i wiedzę z regularnych szkoleń w Akademii Rozwoju Goodyear.

3. Czy warsztat, który nie jest ASO, zapewni mi odpowiedni serwis mechaniczny?

Tak, jeśli ma odpowiedni sprzęt, ludzi oraz doświadczenie. Warto pamiętać, że ASO specjalizuje się tylko w jednej marce lub grupie marek pojazdów danego producenta, podczas gdy serwisy Premio obsługują cały wachlarz samochodów poruszających się po polskich drogach. To wymaga elastyczności, doświadczenia i praktyki, a tego tej sieci serwisowej nie brakuje.

Jeżeli chcesz sprawdzić, jaki zakres usług jest świadczony przez serwis Premio najbliższy Twojego miejsca zamieszkania, to wystarczy wejść na jego stronę internetową lub zadzwonić. Serwisy dopasowują swój profil działalności do potrzeb lokalnych konsumentów, więc nie powinieneś być zdziwiony, jeśli oprócz prostych i szybkich napraw mechanicznych czy przeglądów, Twój serwis zaproponuje ci usługę, której zakres będzie odpowiadał tej w ASO przy jednocześnie niższym koszcie.

4. Czujniki TPMS – jak poznać, że jestem w serwisie, który zna się na rzeczy?

Na początek krótkie wyjaśnienie: TPMS odpowiada za monitorowanie poziomu ciśnienia w oponach w samochodzie. Umożliwia stałą i regularną kontrolę ogumienia, a w razie wykrycia spadku ciśnienia informuje o tym kierowcę. Jest to niezwykle istotny element bezpieczeństwa, komfortu oraz ekonomii jazdy. Od listopada 2014 roku wszystkie samochody sprzedawane w Unii Europejskiej muszą mieć zainstalowany TPMS.

Chociaż czujniki są już na porządku dziennym, to wciąż w wielu serwisach jest kłopot z ich prawidłowym serwisowaniem, co jest szczególnie zauważalne podczas sezonowej wymiany opon. Nieumiejętna zmiana koła może doprowadzić do uszkodzenia czujnika, przez co system nie będzie spełniał swojej funkcji. Podobny skutek będzie w przypadku złej kalibracji systemu.

Dlatego w kwestii obsługi czujników TPMS najlepiej udać się do serwisu, który tak jak Premio ma właściwie przeszkolony personel i odpowiedni sprzęt.

5. Jak często odwiedzać auto serwis, by mieć pewność co do sprawności pojazdu i bezpieczeństwa jazdy?

Gdy zgłaszasz się na wymianę opon, serwisant przy okazji zerknie na zawieszenie, sprawdzi kondycję klocków i tarcz hamulcowych oraz upewni się, czy nie ma wycieków płynów eksploatacyjnych. Można więc powiedzieć, że użytkownik opon sezonowych dwa razy w roku dostaje w pakiecie czujny rzut fachowego oka na cały pojazd. Pamiętajmy też, że każdy samochód ma interwały wyznaczone przez producenta, zgodnie z którymi wiemy, które elementy auta i jak często trzeba kontrolować. Dobry serwisant nam o tym przypomni.

Każdy kierowca wie, że w przypadku serwisu warto mieć „swój stały adres”, gdzie znają nas i nasze auto, gdzie nie trzeba za każdym razem odtwarzać historii serwisowej samochodu, i najlepiej, gdy jest ono w pobliżu miejsca zamieszkania czy miejsca pracy, żeby nie tracić czasu na przemieszczanie się gdy pojawi się paląca potrzeba. Wygoda to jedno – ważniejsze jest zaufanie. Klient zawiedziony czy rozczarowany po prostu nie wróci, dlatego inwestycja w jakość jest traktowana w Premio jako priorytet – to jedyna droga, by kierowcy chcieli wracać pod ten sam adres przez długie lata.