Czarna seria w Wojsku Polskim! Kolejny śmiertelny wypadek podczas ćwiczeń

Natalia Kamińska

We wtorek doszło do trzeciego śmiertelnego wypadku podczas ćwiczeń Wojska Polskiego tylko w marcu 2024 roku. W czasie szkolenia górskiego w okolicy Niżnych Rysów żołnierz uległ wypadkowi. Nie udało się go uratować.