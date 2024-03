Seniuk miała wypadek na planie filmu Netfliksa. Wszystkiemu winny był... koń

Od 27 marca na Netfliksie można oglądać nową polską komedię romantyczną "Nic na siłę". Gra w niej rzadko pokazująca się ostatnio na ekranie Anna Seniuk. Aktorka wciela się w podlaską rolniczkę, dlatego na planie musiała obcować ze zwierzętami. Nie obyło się bez małego wypadku, który mocno dał się 81-latce we znaki.

Anna Seniuk jest gwiazdą "Nic na siłę" Netfliksa Fot. Netflix

Anna Seniuk to jedna z najbardziej uznanych polskich aktorek. 81-letnia dziś gwiazda "Czterdziestolatka", "Czterdziestolatka 20 lat później", "Panien z wilka", "Konopielki" czy "Biletu powrotnego" jest także profesorką Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

Anna Seniuk ranna na planie "Nic na siłę" Netfliksa.

W ostatnich latach Seniuk rzadziej pojawia się na ekranie. W latach 2018-2022 grała w serialu "Leśniczówka", w 2020 w "Małym zgonie", a dwa lata później w filmie "Niebezpieczni dżentelmeni". Teraz powraca w komedii romantycznej "Nic na siłę" Netfliksa.

Seniuk wciela się w babcię tytułowej bohaterki, która mieszka na wsi na Podlasiu. Mimo że dobrze wspomina pracę na planie filmu w reżyserii Bartosza Prokopowicza, to "nie wszystko szło jak z płatka". Chodzi o... zwierzęta, które pojawiają się w wielu ujęciach.

– Udało się je spacyfikować i rzeczywiście jadły z ręki – dosłownie. Zawsze lubiłam zdjęcia ze zwierzętami – opowiedziała aktorka w gazeta.pl. Nie obyło się jednak bez wypadku. – Koń niechcący nadepnął mi na nogę w czasie pewnego ujęcia. Nie mogłam wtedy wyjąć tej nogi spod jego kopyta – wspominała Anna Seniuk.

– On był bardzo zadowolony, bo mu dawałam jabłuszko, więc je jadł, a ja usiłowałam go odsunąć, by zszedł z mojej nogi, bo nie miałam butów twardych do jazdy konnej, tylko tenisówki. Także miałam po tym pamiątkę, siniak taki przez pół roku – dodała.

"Nic na siłę" to nowa komedia romantyczna Netfliksa

O czym jest "Nic na siłę"? "Oliwka, uznana szefowa kuchni, prowadzi samotne życie w wielkim mieście. Pewnego dnia otrzymuje wiadomość o śmierci babci z Podlasia. Po przybyciu na miejsce okazuje się, że wszystko było ukartowane, aby sprowadzić ją z powrotem i skłonić do pomocy w ocaleniu rodzinnego gospodarstwa" – brzmi opis filmu Netfliksa.

"Oliwka musi nauczyć się hodowli zwierząt i produkcji lokalnego sera przed zbliżającym się wiejskim jarmarkiem. Pomocną dłoń nieoczekiwanie wyciąga do niej miejscowy rolnik, Kuba, który z czasem okazuje się odpowiedzialnym za wszystkie problemy babci Oliwki, Haliny" – czytamy dalej.

W filmie Bartosza Prokopowicza ("Komornik", "Dług" oraz "Kochaj i tańcz") oprócz Anny Seniuk (babcia Halina) występują teżgwiazda "Znachora" Anna Szymańczyk (Oliwka) i Mateusz Janicki (Kuba), a także: Artur Barciś, Filip Gurłacz, Cezary Żak, Paulina Holtz, Zuzanna Wieleba i Iga Górecka. Scenariusz napisały Katarzyna Golenia i Karolina Frankowska. "Nic na siłę" jest już dostępne na Netfliksie.

