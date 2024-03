ERBUD publikuje raport zrównoważonego rozwoju. Atestacji poddał również taksonomię

ERBUD przeprowadził rzetelne badanie podwójnej istotności, analizę luk pod kątem ESRS i finalnie ujawnił 77 wskaźników niefinansowych ze swojej działalności. Rezultatem jest obszerny raport powstały we współpracy z EY i atestowany przez PWC.

Foto mat. prasowe

Tegoroczny raport ESG to krok przejściowy dla ERBUDu w stronę raportowania zgodnie z Dyrektywą CSRD, która od stycznia 2024 obejmie największe firmy i spółki publiczne. Podstawą raportowania zrównoważonego rozwoju jest badanie podwójnej istotności, czyli wpływu organizacji na ludzi i środowisko, jak i wpływu otoczenia na firmę z perspektywy finansowej, które ERBUD wykonał z firmą doradczą EY.

Lubimy pracować z najlepszymi, szczególnie w tematach dla nas tak ważnych. Badanie podwójnej istotności jest podstawą do zrozumienia funkcjonowania naszej firmy oraz jej relacji z otoczeniem. W standardach ESRS pojawia się hasło „raport pozwala zrozumieć” i opracowując ujawnienia za 2023 kierowaliśmy się tą myślą, by jasno przedstawić, jak zarządzamy negatywnym wpływem w każdym z istotnych tematów. Ryzyka i szanse, które sobie zdefiniowaliśmy to nasz punkt wyjścia do działań w obszarze ESG na najbliższe lata – mówi Dariusz Grzeszczak, prezes Grupy ERBUD.

Raport grupy uzyskał atestację zewnętrznego audytora, po raz pierwszy w proces zostały włączone także ujawnienia taksonomiczne. Spółka więc, jako jedna z pierwszych na rynku może pochwalić się atestacją taksonomii. Za proces odpowiada firma doradcza PWC, z którą ERBUD przeprowadzał weryfikację sprawozdania niefinansowego już po raz trzeci.

W raporcie znalazło się 77 wskaźników odpowiadających tematom zdefiniowanym jako istotne, z czego po raz pierwszy w tym roku spółka ujawniła m.in. informacje dotyczące bioróżnorodności, oceny społecznej i środowiskowej dostawców oraz liczby szkoleń.

Rzetelne podejście do raportowania w tym roku i przyjrzenie się, gdzie w organizacji są luki to podstawowy krok to sprawnego zarządzenia istotnymi tematami, wdrożenia niezbędnych procedur i zebrania danych na przyszły rok, by zaraportować zgodnie z CSRD. W tym roku podjęli się tego tylko ambitni. „ESRS-y” bez wątpienia będą dużym wzywaniem, dlatego te podmioty, które mają już tegoroczną praktykę, szczególnie w procesach atestacji danych, będą miały łatwiej w przyszłości – mówi dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk, Doradca EY, wspierająca ERBUD.

W 2023 roku w spółce zawiązany został Komitet ESG, składający się z kluczowych osób odpowiedzialnych za obszary środowiskowy, społeczny oraz zarządczy. To formalne ciało odpowiedzialne za zarządzanie istotnymi tematami na poziomie grupy kapitałowej. Priorytetami na obecny rok są m.in. działania dekarbonizacyjne czy promocja i wdrożenie procedur z zakresu różnorodności. Kolejne lata to dla spółki wdrażanie działań realizujących cele ESG i monitoring postępu w ich osiąganiu, przygotowanie do Dyrektywy w sprawie należytej staranności oraz implementacja rozwiązań zwiększających efektywność pozyskiwania danych ze spółek w Grupie.

Działania ERBUDu związane z minimalizacją wpływu na klimat znajdują uznanie na rynku. Przypomnijmy, że ERBUD już w 2021 r. wpisany został jako pierwsza wielka spółka budowlana do prestiżowego rejestru EMAS, będącego najwyższym unijnym wyróżnieniem w dziedzinie ekologii, zdobył pierwsze miejsce na liście „Liderów klimatycznych” magazynu Forbes, a Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych SEG przyznało ERBUDowi tytuł „Spółki Świadomej Klimatycznie 2023” – w ramach badania świadomości klimatycznej Grupa uzyskała trzeci wynik ogólnie (9,5/10) i najlepszy spośród wszystkich spółek budowlanych w Polsce. Dwie inicjatywy – warsztaty budowlane dla dziewczynek „Młode Majsterki” w Centrum Nauki Kopernik oraz innowacyjny kalkulator obliczający emisje CO2 w budownictwie tradycyjnym i drewnianym otrzymały Innowatory ESG wręczane przez Polskie Stowarzyszenie ESG.