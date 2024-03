Do mediów wyciekły niepokojące wieści o stanie zdrowia Maryli Rodowicz. Artysta miała nagle trafić do szpitala i przejść operację. W placówce medycznej 78-latkę "odwiedził syn Jędrzej Dużyński".

Maryla Rodowicz ma problemy ze zdrowiem. Fot. CZESIEK POWAGA/AGENCJA SE/East News

Problemy ze zdrowiem Maryli Rodowicz

Ma za sobą kilka dekad występów na scenie muzycznej. Mimo sędziwego wieku Maryla Rodowicz nie zwalniała tempa. Jej grafik zobowiązań zawodowych wciąż jest wypełniony po brzegi.

Jeszcze niedawno widzowie TVP mogli ją oglądać w programie "The Voice Senior". Ze swoimi fanami ma też kontakt na koncertach, które daje regularnie w różnych miastach.

Wieczorem w Wielki Piątek (29 marca) gruchnęła jednak wiadomość o stanie zdrowia Rodowicz. Shownews.pl dowiedział się, że 78-latka wylądowała w szpitalu. "Kilka dni temu przeszła operację w jednym z warszawskich szpitali" – czytamy.

– W lutym Maryla dowiedziała się, że jest chora. Wykryto zmianę w jej płucach. Gwiazda od razu poddała się terapii. Kolejnym krokiem była operacja w specjalistycznym szpitalu zajmującym się pacjentami z chorobami płuc – mówił portalowi informator.

Wiele wskazuje też na to, że wokalistka może liczyć na wsparcie dzieci, szczególnie syna Jędrzeja Dużyńskiego (ze związku z Andrzejem Dużyńskim, czyli ostatnim mężem gwiazdy).

Syn Rodowicz miał ponoć przyjechać do mamy do szpitala z podarunkiem w postaci "jedzenia z ulubionej restauracji". Fotoreporterzy przyłapali go przed placówką medyczną. Jędrzej Dużyński nie chciał jednak komentować stanu zdrowia rodzicielki.

Dziennikarze skontaktowali się też z menadżerem gwiazdy. Jego słowa są zastanawiające, bowiem przekazał, że nic nie wie o chorobie Maryli. – Już 10 kwietnia wydaje nową piosenkę, wszystko jest w porządku – zapewnił.

Przypomnijmy, że to nie pierwsze problemy zdrowotne piosenkarki. W październiku 2023 roku Rodowicz nagłe odwołała koncerty.

"Z powodu zapalenia oskrzeli musiałam odwołać ostatnie, weekendowe koncerty. Dla wokalisty choroba gardła to dramat. U mnie to idzie ekspresowo – ból gardła, krtani, tchawicy i oskrzela. Ból i rozrywający kaszel" – pisała w poście.

Jeszcze wcześniej gwiazda miała kłopoty z kolanem. Wówczas na oddziale chirurgii ortopedycznej w jednym z warszawskich szpitali poddała się zabiegowi artroskopii kolana.