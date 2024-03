Rebel Wilson w jednym z w jednym z najnowszych wywiadów wyznała, że straciła dziewictwo w wieku 35 lat. Chciała tym samym zwrócić uwagę swoich fanów na to, aby "szli własną ścieżką i nie ulegali presji społecznej" w tej kwestii.

Rebel Wilson o dziewictwie. fot. Rex Features/East News

Rebel Wilson to popularna australijska aktorka, znana głównie z ról komediowych. Wystąpiła w takich produkcjach jak "Wieczór panieński", "Jak to robią single", "Druhny", "Jak urodzić i nie zwariować" czy "Pitch Perfect". Dużą popularnością cieszył się też film "Powrót do liceum" z jej udziałem.

Prywatnie Wilson jest w szczęśliwym związku z Ramoną Agrumą. W 2022 roku dokonała coming outu. Artystka spełnia się też w macierzyństwie – wychowuje dziecko, które przyszło na świat dzięki surogatce.

Rebel Wilson: straciłam dziewictwo w wieku 35 lat

Ostatnio aktorka udzieliła wywiadu dla People. Podczas rozmowy zdobyła się na szczere wyznanie. Na początku zaznaczyła, że kiedyś temat seksualności był dla niej niezwykle krępujący.

Kiedy rozmowa z przyjaciółmi "skręcała" w kierunku intymności i sypialnianych sekretów, ona szybko wymykała się, próbując zapobiec niezręcznej sytuacji. W końcu, aby uciąć pytań i dociekania znajomych wyznała, że straciła dziewictwo – to jednak nie było prawdą.

– Powiedziałam mojemu przyjacielowi: "Och, tak zrobiłam to w wieku 23 lat, żeby mieć już to za sobą". Tak naprawdę zrobiłam, to po to, żeby uniknąć pytań – opowiadała. – Potem ludzie opowiadali: "Och, 23, 24 lata to tak późno". A ja siedziałam i myślałam: "O mój Boże, a mój numer to 35. Wyjdę na największego przegrywa?" – kontynuowała.

Tak naprawdę straciłam dziewictwo w wieku 35 lat i dziś mówi o tym odważnie. Ludzie mogą poczekać, aż będą gotowi, lub poczekać, aż staną się nieco bardziej dojrzali (…) Oczywiście nie musisz czekać, aż będziesz po trzydziestce, tak jak ja, ale jako młoda osoba nie powinnaś odczuwać presji . Rebel Wilson

Choć Rebel Wilson sama siebie nazywa "późno dojrzewającą", to uważa, że "gdyby stało się to 20 lat wcześniej, jej doświadczenia i okrywanie własnej seksualności byłyby zupełnie inne".