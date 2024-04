Anna Mucha w jednym z najnowszych wywiadów wspomniała sytuację zza kulis nowego show TVN, gdzie padły komentarze ze strony mężczyzn o... piersiach. Aktorka nie kryła oburzenia, ale po chwili nastąpił zwrot akcji.

Anna Mucha o komentarzach na temat piersi. Fot. YouTube / Onet Rano

Anna Mucha oburzona komentarzami o piersiach w "Drag Me Out"

Przypomnijmy, że w wiosennej ramówce TVN wszedł nowy program "Drag me out. Czas na show". W gronie jurorów znaleźli się Anna Mucha, Andrzej Seweryn i Michał Szpak. Aktorka we wtorek (2 kwietnia) wystąpiła w Onet Rano. Mówiła tam m.in. o tym, co ją zaskoczyło na planie formatu.

Na początku przyznała, że była pod wrażeniem, jak drag queenki, mentorki opiekowały się uczestnikami. W dalszej części rozmowy przytoczyła pewną scenę. Chodziło o komentarze kolegów z jury o piersiach.

– Mężczyźni, w sensie Michał Szpak i Andrzej Sewer, zaczęli komentować biust naszej uczestniczki, która jest już na scenie. I ja miałam w sobie element oburzenia. Jakim prawem oni, jako sędziowie, jury i mężczyźni, rozmawiają na temat biustu uczestniczki? – mówiła.

– I dopiero po programie zorientowałam się, że ona nie jest nią, a ten biust jest dodatkowym, dodanym elementem. (...) Że on jest zbroją ciężką. Oni zaczęli rozmawiać na temat technikaliów, a ja ją rozumiałam z punktu widzenia kobiety. Jakim prawem rozmawiacie o cyckach? – zwróciła uwagę.

– Do mnie nie dotarło to, że dla nich jest to w jakimś sensie fascynujące, że on pokazuje te warstwy, że tak powiem, nomen omen zresztą, pod sukienką, że ten warsztat pokazuje, że to jest stelaż, który na siebie zakładasz, który ileś kilogramów waży – kontynuowała.

Na koniec wątku podsumowała, że choć początkowo rozmowę obu panów można było odebrać jako prostacką, to ostatecznie zrozumiała, iż mieli oni zupełnie inne zamiary.

– Ty i ja (Anna Mucha i prowadząca - przyp. red.) się nad tym nie zastanawiamy. Kompletnie. Nie rozmawiamy na temat czyjegoś biustu, w sensie możemy oczywiście, ale chodzi mi o to, że taką rozmowę rozumiemy jako nawet prostacką. A jeszcze rozmowę w telewizji na ten temat już bardzo prostacką. Ale... okazało się, że oni rozmawiali po prostu na temat... elementu garderoby, a ja patrzyłam na nie (drag queen - przyp. red.) jak na kobiety – skwitowała.

Przypomnijmy, że niedawno, gdy Anna Mucha dodała materiał wideo i zdjęcia, na których odsłoniła głęboki dekolt, w komentarzach pojawiła się masa obraźliwych i oburzających słów... w większości od kobiet. Artystka tak tego nie zostawiła i odniosła się do hejterów.