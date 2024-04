Spowiedź artysty na scenie warszawskiego Teatru Polonia. Jan Peszek w roli Minettiego

Spektakl "Minetti. Portret artysty z czasów starości" przenosi widzów do intymnego świata teatru, dzięki mistrzowskiej adaptacji dzieła Thomasa Bernharda, jednego z najwybitniejszych pisarzy XX wieku. W główną rolę Minettiego, starego i nieco zapomnianego aktora, wcielił się Jan Peszek, prezentując widzom postać pełną refleksji nad życiem w teatrze.

Mat. prasowe

W jednej z recenzji spektaklu czytamy: (...) To wielka rola - pokaz siły, jaką potrafi wzniecać teatr, jaką dysponuje aktor o tak potężnej skali emocjonalnej i rozpiętości środków jak Jan Peszek. Wszystko w tej roli ze sobą współpracuje: słowo, gest, ruch, modulacja głosu, spojrzenie, wzmagające się co pewien czas i opadające tempo - istny gejzer sposobów usidlenia publiczności, z którą zawsze aktor się zmaga. (...)

Jan Peszek otrzymał niedawno Nagrodę Boya, przyznaną przez Klub Krytyki Teatralnej Stowarzyszenia Dziennikarza Rzeczypospolitej Polski za osiągnięcia w sztuce aktorskiej.

Otrzymał ją z uwzględnieniem kreacji w spektaklu "Minetti. Portret artysty z czasów starości" Thomasa Bernharda w reżyserii Andrzeja Domalika na deskach Teatru Polonia, będącej swoistą sumą jego drogi aktorskiej.

"Minetti" Bernharda to nie tylko opowieść o teatrze. To również medytacja nad życiem, sztuką, starością i nieuchronnym zmierzchem każdego artysty. Sztuka inspirowana postacią Bernharda Minettiego, przyjaciela i inspiracji dla samego Bernharda, staje się uniwersalnym portretem życiowej i artystycznej pasji.

Warto podkreślić, że Thomas Bernhard, zafascynowany teatrem od młodości, w swojej twórczości często odwoływał się do teatru jako metafory życia i miejsca konfrontacji z własnym ego oraz społeczeństwem. "Minetti" jest więc pewnego rodzaju hołdem złożonym teatrowi i jego niezwykłym aktorom, którym Bernhard dedykował swoje dzieła, często tworząc role z myślą o konkretnych osobach.

Spektakl w Teatrze Polonia jest nie tylko spotkaniem z wybitnym Janem Peszkiem, ale też okazją do przypomnienia dorobku Bernharda, którego dramaty, pomimo upływu lat, nadal zachwycają aktualnością i emocjonalnym przekazem. "Minetti" w reżyserii Andrzej Domalika to spektakl, który zmusza do refleksji, jednocześnie będąc świadectwem jego wpływu na ludzkie dusze.

Tekst ten, inspirowany życiem i twórczością Thomasa Bernharda, zaprasza do refleksji nad istotą teatru, sztuki i życia artystycznego. Poprzez swoją uniwersalność i ponadczasowość, "Minetti. Portret artysty z czasów starości" udowadnia, że teatr wciąż pozostaje miejscem magii, gdzie każdy może znaleźć odzwierciedlenie swoich pragnień, obaw i nadziei.

Reżyserią spektaklu zajął się Andrzej Domalik, a przekładu tekstu austriackiego dramatopisarza podjęła się Monika Muskała. Za scenografię i kostiumy odpowiadała Jagna Janicka, z pomocą Małgorzaty Domańskiej, tworząc wizualne tło, które podkreśla emocjonalny ładunek przedstawienia. Katarzyna Łuszczyk, reżyserując światło, a Mateusz Dębski, komponując muzykę, dodali dziełu głębi, natomiast ruch sceniczny pod kierunkiem Vovy Makovskyiego wzbogacił narrację o dodatkowy wymiar.

Najbliższe spektakle w warszawskim Teatrze Polonia 3 i 4 kwietnia 2024.

Bilety na www.teatrpolonia.pl oraz w kasach teatru.