Dla niej Duda nie jest tak łaskawy, jak dla Kamińskiego i Wąsika. Matka czwórki dzieci błaga

Natalia Kamińska

Samotna matka czwórki dzieci zwróciła się do Andrzeja Dudy z prośbą o ułaskawienie. Kobieta ma wkrótce trafić do więzienia. Jednak prezydent od tygodni rozmyśla nad decyzją w jej sprawie. Przypomnijmy, że kobieta próbowała ratować dzieci i męża przed agresywnym sąsiadem. Wreszcie w środę głos w tej sprawie zabrała jedna z urzędniczek Dudy. Nie ma jednak nadal decyzji prezydenta ws. ułaskawienia pani Angeliki. Nie wiadomo też, kiedy Duda się za to weźmie.