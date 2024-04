"Wieczory naTemat" wyświetliliście na naszym kanale YouTube już milion razy! Bardzo dziękujemy i liczymy na więcej, bo dopiero się rozkręcamy.

Milion wyświetleń "Wieczoru naTemat" – pierwszego programu w naszej grupie nadawanego na żywo. Dziękujemy! Fot. Redakcja naTemat/Sylwester Kluszczyński

"Wieczór naTemat" to pierwszy w naszej youtube’owej historii program realizowany na żywo, który dzięki Wam świętuje pierwszy milion wyświetleń.

To spotkania trwające minimum godzinę, ale potrafiące kończyć się nawet po 2,5 godz. pogłębionych, ciekawych rozmów z jeszcze ciekawszymi rozmówcami. W lekkiej formie znanej z telewizyjnych talk-show, jednak tu wspartych dodatkowo kontaktem z widzami, którzy angażują się w każdy program – zadając pytania na czacie na żywo. Gospodarzem programu jest doświadczony dziennikarz Paweł Orlikowski.

W "Wieczorach naTemat" komentujemy najbardziej istotne bieżące tematy, czasami zagłębiamy się w świat nauki czy kultury, a czasami po prostu dostarczamy rozrywki.

Liczba wyświetleń mówi sama za siebie – mimo że jest to jeden z naszych najmłodszych formatów, jest zarazem jednym z najchętniej oglądanych. Poza liczbą wyświetleń widzimy też, że to program, który Was angażuje – co wyraża się nie tylko w liczbie komentarzy, ale także czasu oglądania.

To nie tylko klik, programy przez ogrom widzów oglądane są od dechy do dechy. Za to dziękujemy jeszcze bardziej i obiecujemy sprostać rosnącym oczekiwaniom.

