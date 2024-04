Już w tę niedzielę są wybory samorządowe. Trwają właśnie ostatnie spotkania i przygotowania poszczególnych komitetów wyborczych. W środę po południu do Krakowa przyjechał sam premier Donald Tusk. Podczas spotkania z wyborcami ogłosił przynajmniej dwie ważne dla Polek i Polaków decyzje.

– Chcemy wykorzystać każdą chwilę, żeby przekonywać Polki i Polaków do utrzymania tej pozytywnej, radosnej i poważnej mobilizacji z jesieni ubiegłego roku – powiedział wyborcom w Krakowie premier Donald Tusk.

Tusk w Krakowie. Premier ogłosił aż dwie ważne dla Polaków decyzje

I szybko przeszedł do ważnych dla Polaków ogłoszeń. – Właśnie skończyliśmy pracę nad tzw. "babciowym". Za kilka dni, na najbliższym posiedzeniu rządu, przyjmiemy ten projekt – poinformował.

Jak podkreślił, "jest pewny, że jeszcze w tym roku zostanie wypłacone pierwsze "babciowe". – Jestem z tego projektu bardzo dumny. Mama, zgodnie z własną wolą, będzie mogła pójść do pracy, dziadkowie będą czuli się lepiej, a ich wysiłek zostanie doceniony przez państwo – wskazał.

To jednak nie był koniec dobrych wieści dla Polaków, a właściwie Polek. – Od 1 maja mocą rozporządzenia będzie wdrażany "plan b". Dostępność pigułki "dzień po" będzie bez porównania łatwiejsza. Mówimy tutaj o godności kobiet, o życiu bez strachu i lęku. Mówimy o państwie, które pomaga, a nie psychicznie torturuje swoje obywatelki i obywateli – kontynuował polski premier.

Nie zabrakło też przytyku do poprzedniej władzy. – Skoro poszliśmy do tego zwycięstwa w październiku w imię walki ze złem, kłamstwem, złodziejstwem, korupcją i skoro dzięki Polkom i Polakom wygraliśmy te wybory, to naszym obowiązkiem jest rozliczyć to zło i korupcję. W imieniu narodu czyścimy do spodu! – podkreślił Tusk.

I dodał wymownie: – Musimy odbudować aparat państwa i wymiaru sprawiedliwości tak, aby był bezlitosny dla każdego. Niezależnie od barw partyjnych lub tego czy jest się w rządzie czy w opozycji.

Wybory samorządowe. Nietypowy sondaż ws. tego głosownia

Warto tutaj przypomnieć, iż pracownia SW Research sprawdziła ostatnio nastroje społeczne przed zbliżającymi się wielkimi krokami wyborami samorządowymi. W najnowszym badaniu nie pytano jednak wprost o sympatie partyjne, a ocenę kampanii prowadzonych przez poszczególne formacje.

"Która partia radzi sobie najlepiej w kampanii przed wyborami samorządowymi?" – brzmiało pytanie, jakie na zlecenie dziennika "Rzeczpospolita" zadano uczestnikom najnowszego sondażu SW Research. W odpowiedziach najczęściej padała nazwa Koalicji Obywatelskiej. Formację Donalda Tuska wskazało aż 21,7 proc. badanych.

Drugie miejsce w tej nietypowej rywalizacji zajęło Prawo i Sprawiedliwość, ale tę partię za najlepiej radzącą sobie w kampanii wyborczej uznało tylko 14 proc. respondentów. 9,9 proc. głosów trafiło na konto Konfederacji, a 9,1 proc. uzyskała Trzecia Droga.

Bardzo słabo wypadła Lewica, której kampanię doceniło zaledwie 7,5 proc. Polaków. Jeszcze gorzej oceniono Bezpartyjnych Samorządowców, którzy uzyskali 3,3 proc. wskazań.