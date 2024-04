Odkryj Intermittent Fasting 8/16. Ta filozofia żywienia to coś znacznie więcej niż chwilowa dieta

Połączenie przyjemności jedzenia z dbałością o zdrowie i kondycję. Tak można by streścić filozofię Intermittent Fasting 8/16 (IF 8/16). To jedno zdanie, choć poprawne, nie oddaje jednak w pełni tego wszystkiego, co kryje się za tym stylem życia o kulinarnych korzeniach. Dlaczego warto go rozważyć, ba, przejść na niego? Na to pytanie odpowiada firma Moon Wok, która w Polsce jest wielkim orędownikiem tej właśnie idei.

Intermittent Fasting 8/16 (IF 8/16) to filozofia żywienia, zgodnie z którą każdy/a indywidualnie wybiera sobie godziny spożywania posiłków i dostosuje je do własnego stylu życia, przestrzegając jednak fundamentalnej zasady 8/16. Na czym ona polega? Reguła ta wprowadza podział każdej doby na dwa okresy. Jeden to okno żywieniowe, które trwa 8 godzin, a drugi to poszczenie, które obowiązuje przez 16 godzin.

W trakcie 8-godzinnego okna żywieniowego należy spożywać dwa posiłki i dbać o nawadnianie organizmu. Natomiast w 16-godzinnym okresie poszczenia konsumpcja powinna ograniczyć się jedynie do picia wody, herbaty, naparów czy kawy bez mleka i cukru. Godzina otwarcia okna żywieniowego zależy od indywidualnej preferencji konsumenta. Najważniejsze jest to, by w miarę możliwości utrzymywać stałe godziny posiłków.

Co ciekawe, w IF nie ma listy zakazanych do spożycia produktów. Zamiast monotonnej diety, ta idea żywienia stawia na różnorodność smaków i kuchni rozumianej jako dania pochodzące z różnych zakątków świata. Jedzenie według zasady 8/16 (okno żywieniowe i interwałowy post) wspiera zdrowie fizyczne i psychiczne, oczywiście pod warunkiem, że spożywane potrawy dostarczają niezbędnych składników odżywczych.

W sposób unikalny filozofię IF 8/16 realizuje w Polsce firma Moon Wok, producent i dostawca najbardziej popularnych potraw kuchni azjatyckiej oraz tych mniej znanych. W ramach usługi food delivery o nazwie Slim Box dostarcza on dwa wykwintne (i zapewniające pełnowartościowe odżywianie) posiłki dziennie od poniedziałku do piątku – w weekendy żywienie przebiega we własnym zakresie przy zachowaniu zasady 8/16.

Dostawy odbywają się kurierem w godzinach nocnych. Do pierwszej dołączana jest torba termiczna do utrzymywania świeżości otrzymywanych produktów. Należy zostawić ją w umówionym miejscu, aby kurier mógł wkładać do niej kolejne foodowe przesyłki w ekologicznych opakowaniach. W ciepłe dni dostarczany jest również wkład lodowy – za dnia należy przechowywać go w zamrażalniku, a wieczorami wkładać do torby.

W codziennej dostawie od Moon Wok zawsze znajduje się przynajmniej jeden ciepły posiłek. Dostępne w usłudze menu oparte jest głównie na kuchni azjatyckiej, bliskowschodniej i marokańskiej, przeplatanej okazjonalnie kuchnią śródziemnomorską. Dania bazują przede wszystkim na dużej ilości warzyw, ryb i owoców morza. Składniki, przyprawy i zioła dobierane są z uwagi na wartość odżywczą oraz walory smakowe.

Przykładowe dania w ofercie Moon Wok to Tikka Masala z dynią, Chili z czerwonym ziemniakiem i guacamole, ryba po tajsku z makaronem vermicelli, marokańska Harira, Dall z sosem ze świeżej mięty, Ramen z warzywami i jajkiem, Tagina z batatem i morelami, zupa Tom Kha, Phanang curry czy daktyle w czekoladzie. Regułą jest to, że posiłki nie powtarzają się w ciągu miesiąca, więc można liczyć na dużą różnorodność.

Dostarczane w ramach Slim Box dania wymagają od zamawiających jedynie odrobiny własnego wkładu w ich przygotowanie (włożenie do pieca, podgrzanie w rondlu, zalanie sosem, pokrojenie warzyw, posiekanie ziół). Klienci otrzymują na bieżąco wszystkie dodatkowe zalecenia i porady. Nad programem i menu tej oferowanej przez Moon Wok usługi czuwa współpracująca z tą foodową marką dietetyczka Edytą Dutkiewicz.

