To już oficjalne: powstanie "Matrix 5"! Ale bez sióstr Wachowskich za kamerą

To nie koniec "Matriksa"! Warner Bros. właśnie zapowiedziało piątą część. Szykują się jednak zmiany na stołku reżyserskim, chociaż Lana Wachowska pozostaje w świecie Neo, który współtworzyła.

Powstanie "Matrix 5" Fot. Kadr z "Matriksa"

"Matrix" z 1999 roku to za jeden z najbardziej wpływowych filmów science-fiction wszech czasów. Kultowe dzieło sióstr Wachowskich (wcześniej znanych jako bracia Wachowscy) zainspirowało trzy kontynuacje: "Matrix Reaktywację" i "Matrix Rewolucje" z 2003 roku oraz "Matrix Zmartwychwstania" z 2021 roku.

Czwarta część, która pojawiła się po 18 latach przerwy i była pierwszą wyreżyserowaną wyłącznie przez Lanę Wachowską, okazała się ogromną porażką kasową. Po części dlatego, że "Matrix 4", podobnie jak cała oferta Warner Bros. w 2021 roku, była dostępna jednocześnie w kinach i na HBO Max (bez dodatkowych opłat). Film zarobił zaledwie 159 milionów dolarów na całym świecie, a budżet wynosił 190 milionów.

"Matrix 5" powstanie! Ale bez sióstr Wachowskich za kamerą. Co z Keanu Reevesem?

Porażka finansowa nie odstraszyła Warner Bros. "Variety" informuje, że powstanie "Matrix 5".

Będzie to pierwsza część bez Lany lub Lily Wachowski jako reżyserek. Zamiast nich, obowiązki reżysera przejmie Drew Goddard, scenarzysta "Marsjanina" Ridleya Scotta, za którego był nominowany do Oscara. On napisze również scenariusz i będzie producentem wraz z Sarah Esberg. Lana Wachowski pozostanie jednak w świecie "Matriksa" jako producentka wykonawcza.

Goddard, który zaczynał przy pisaniu pojedynczych odcinków "Buffy: Postrachu wampirów" i "Zagubionych", ma także na koncie scenariusze do "Projektu: Monster" i "World War Z". W 2015 roku stworzył "Daredevila" Netfliksa, był reżyserem (i scenarzystą) "Domu w głębi lasu" i "Źle się dzieje w El Royale". Piąta część "Matriksa" będzie jego trzecim reżyserskim projektem.

Nie wiadomo jeszcze, kto z obsady powróci. Keanu Reeves i Carrie-Anne Moss byli głównymi bohaterami we wszystkich poprzednich filmach, podczas gdy Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris i Priyanka Chopra Jonas dołączyli do nich w ostatniej części.

Szczegóły fabuły nie zostały jeszcze ujawnione, ale Jesse Ehrman z Warner Bros. Motion Pictures, zdradził, że historia będzie rozwijać świat "Matriksa" i nie oddali się zbytnio od jego korzeni.

– Drew przyszedł do Warner Bros. z nowym pomysłem, który według nas będzie w niesamowity sposób kontynuował świat Matriksa: zarówno oddaje hołd temu, co zaczęły Lana i Lilly ponad 25 lat temu, jak i jest jego unikalnym spojrzeniem opartym na własnej miłości do serii i postaci – powiedział Ehrman w oświadczeniu, cytowanym przez "Variety".

– Nie przesadzę mówiąc, że filmy z serii "Matrix" zmieniły zarówno kino, jak i moje życie – mówił z kolei Goddard. – Znakomity artyzm Lany i Lilly inspiruje mnie codziennie i jestem niesamowicie wdzięczny za szansę opowiadania historii w ich świecie – dodał nowy reżyser "Matriksa".

Czytaj także: https://natemat.pl/548567,filmy-ktore-przewidzialy-prawdziwe-smierci-6dziwnych-przypadkow-lista