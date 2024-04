Sprawdź, jak znasz kultowe animacje Pixara! Ale uważaj na pułapki i podchwytliwe pytania... [QUIZ]

Jesteś fanem "Toy Story", "Potworów i spółki" i "Aut"? Czekasz na "W głowie się nie mieści 2"? A może zdarza Ci się mylić animacje Pixara z Disneyem? Sprawdź, jak dobrze znasz animowane filmy Pixara i zgadnij tytuł po bohaterach! Ale uwaga na pułapki!

Jak dobrze znasz animacje Pixara? Fot. Kadr z "Toy Story"

Pixar produkuje pełnometrażowe filmy animowane dopiero od 1995 roku, ale dziś są one na równi z animacjami Disneya (do którego zresztą studio Pixar należy od 2006 roku). Przez 28 lat stworzył absolutnie kultowe produkcje, a "Toy Story", "Potwory i spółka", "Iniemamocni", "Odlot" czy "W głowie się nie mieści" to dopiero początek...

Animacji Pixara do dziś łącznie powstało już 27, z czego ostatnia, czyli "Między nami żywiołami", weszła na Disney+ we wrześniu ubiegłego roku. A studio nie zwalnia tempa: przed nami premiery "Elia" i "W głowie się nie mieści 2".

Jak dobrze znasz filmy Pixara? Wielki quiz z kultowych animacji Pixara!

Jak dobrze znasz animacje Pixara? Sprawdź się w naszym quizie, w którym nie zabraknie pułapek i podchwytliwych pytań (bo czy na pewno każdy w filmów w odpowiedziach jest autorstwa studia Pixar?). Do zdobycia 26 punktów, ale wcale nie będzie łatwo. Powodzenia!

Czytaj także: https://natemat.pl/550019,zgadniesz-animacje-disneya-po-bohaterze-malo-kto-zdobywa-25-punktow-quiz