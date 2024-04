Niebo regularnie zaskakuje nas niezwykłymi zjawiskami. O wiele częściej spoglądamy w nie nocą. Tym razem wyjątkowy spektakl będzie można podziwiać za dnia. Już za kilka dni czeka nas bowiem całkowite zaćmienie Słońca.

Całkowite zaćmienie Słońca Fot. Unsplash/Jordon Conner

Zaćmienie Słońca to bez wątpienia jedno z najciekawszych zjawisk, jakie można podziwiać z Ziemi. Cień Księżyca całkowicie przysłania wówczas naszą gwiazdę, a w środku dnia zapada zmrok. Tym razem, aby podziwiać to zjawisko, trzeba pojechać do USA, Kanady lub Meksyku. Ale turyści wybierają jedno szczególne miejsce.

Całkowite zaćmienie Słońca przyciąga tłumy. Tylu turystów nie było tam nigdy

Turystyka związana z naturalnymi zjawiskami nie jest niczym nowym. Przed rokiem tłumy turystów ruszyły do Australii, aby obserwować hybrydowe zaćmienie Słońca (całkowite i pierścieniowe). Tym razem amatorów kosmosu może być jednak znacznie więcej. Wszystko za sprawą lokalizacji, z której będzie można śledzić zaćmienie.

Zdecydowanie najlepszych warunków eksperci spodziewają się w Kanadzie. Nie można wykluczyć, że cień Księżyca przysłoni wówczas Słońce na 3-4 minuty. Dodatkowo w tym kraju zaćmienie obserwowano po raz ostatni w 1979 roku, a kolejna okazja nadarzy się dopiero w 2044 roku.

Turystycznym epicentrum zaćmienia ma być słynny wodospad Niagara. Lokalne władze spodziewają się, że region Niagara Falls może odwiedzić nawet milion turystów. Jim Diodati, burmistrz miasta Niagara Falls w Ontario, którego cytuje Reuters, przyznał, że będzie to "zdecydowanie największy tłum, jaki kiedykolwiek odwiedził ten region". Dla porównania, w ciągu całego roku w pobliże wodospadu Niagara dociera ok. 14 milionów podróżnych.

Podobnego zdania są również władze w USA. Przypominamy, że najsłynniejszy wodospad świata znajduje się na granicy kanadyjsko-amerykańskiej. John Percy, prezes i dyrektor generalny regionalnej agencji promocji turystyki Destination Niagara USA wyznał, że będzie "to największy napływ turystów, jaki kiedykolwiek widzieliśmy", po amerykańskiej stronie wodospadu.

Horrendalne ceny w Kanadzie na chwilę przed zaćmieniem Słońca

Od całkowitego zaćmienia Słońca w 2024 roku dzielą nas już tylko dni. Zjawisko będzie miało miejsce w poniedziałek 8 kwietnia około godziny 20 czasu polskiego i kilka minut po godzinie 12 czasu lokalnego.

Ci, którzy w ostatniej chwili zdecydowali się na wyjazd do Kanady, aby obserwować zjawisko, muszą liczyć się z bardzo wysokimi cenami. Jak podał Reuters, za nocleg w regionie Niafara Falls trzeba zapłacić minimum tysiąc dolarów kanadyjskich, czyli ok. 2,9 tys. zł. Jeżeli ktoś marzy o pokoju z widokiem na wodospad, wówczas cena za noc wzrasta nawet do 2200 dolarów kanadyjskich, czyli ok. 6,4 tys. zł. A i tak wolnych miejsc zostało już bardzo niewiele.

Na czym polega całkowite zaćmienie Słońca i jak je obserwować?

Zaćmienie Słońca nie należy to najrzadszych zjawisk. Mamy z nim do czynienia od dwóch do pięciu razy do roku. Jednak maksymalnie dwa z nich są zaćmieniami całkowitymi, podczas których Księżyc, a w zasadzie jego cień, w całości przysłania tarczę Słońca. Wyjątkowość tego zjawiska polega na tym, że w tym samym miejscu można je oglądać raz na nawet kilkadziesiąt lat.

Niebawem kilka zaćmień będzie miało miejsce również w Polsce. 29 marca 2025 roku, 12 sierpnia 2026 roku, 2 sierpnia 2027 roku i 12 czerwca 2029 roku będziemy mogli podziwiać z terenu naszego kraju częściowe zaćmienia Słońca. Natomiast 1 czerwca 2030 czeka nas pierścieniowe zaćmienie Słońca. Wówczas dookoła ziemskiego satelity będzie widoczna ognista obręcz.

Osoby, które chcą oglądać zaćmienie, muszą pamiętać, że pod żadnym pozorem nie można patrzeć na Słońce gołym okiem. Może to bowiem prowadzić do trwałego uszkodzenia wzroku. Podczas obserwacji konieczne jest użycie specjalnych okularów lub folii zatrzymującej szkodliwe promieniowanie. Dobrym rozwiązaniem może być również rzutowanie obrazu Słońca np. na białą kartkę przy wykorzystaniu lunety lub lornetki.