Tragiczna śmierć młodej Ukrainki w Warszawie. Sprawa może mieć drugie dno

Pod koniec marca doszło do tragedii na stołecznym Grochowie. Z balkonu na 6. piętrze wypadła 25-letnia obywatelka Ukrainy. Zginęła na miejscu. Sprawę bada prokuratura, a jej znajomi mówią o licznych wątpliwościach ws. jej śmierci.

Warszawa. Ukraina zginęła w strasznych okolicznościach, wątpliwości. Fot. dtp.kiev.ua/IG/zrzut ekranu

Przypomnijmy: do zdarzenia doszło 27 marca w nocy na Grochowie w Warszawie. Na miejscu zginęła 25-latka Kateryna V. Kobieta wypadła z balkonu.

Ukrainka zginęła w strasznych okolicznościach w Warszawie. Są wątpliwości w sprawie

Ukraińskie media w oparciu o informacje od jej przyjaciół zwracają uwagę, że jej ciało nadal znajduje się w kostnicy, a sprawa może zostać zamknięta jako samobójstwo. Dziennikarze dowiedzieli się, że kobieta miała partnera – Antona S. Miał on mieć problemy z prawem i być uzależnionym od narkotyków.

"Po tym tragicznym zdarzeniu ukradł jej telefon i uciekł. Wiadomo, że był już wcześniej karany za przemoc domową i przestępstwa związane z narkotykami" – napisał portal antikor.com.ua.

W sprawie głos zabrała też policja. Rzeczniczka prasowa Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VII w rozmowie z Ukrayina.pl przekazała, że policja otrzymała zgłoszenie w sprawie tego zdarzenia.

– Na miejscu zdarzenia nie było podejrzenia co do udziału osób trzecich. Był to nieszczęśliwy wypadek – powiedziała policjantka. Wydaje się zatem, iż służby nie potwierdzają tego, o czym piszą dziennikarze w Ukrainie.

