W niedzielę 7 kwietnia odbyły się wybory samorządowe. Z sondaży exit poll wynika, że w sejmikach wojewódzkich zwyciężył PiS, który osiągnął wynik 33,7 proc. poparcia. "Co martwi? Demobilizacja, szczególnie wśród młodych, porażka na wschodzie i na wsi. Wniosek dla nas? Nie marudzimy! Do roboty!" – podsumował wynik swojego ugrupowania w poniedziałek premier Donald Tusk.

"Demobilizacja, porażka". Tusk od rana szczerze podsumowuje wybory samorządowe. Fot. Jacek Dominski/REPORTER

Choć Koalicja Obywatelska w wyborach do sejmików wojewódzkich uplasowała się tuż za Prawem i Sprawiedliwością, premier Donald Tusk wydaje się być niezbyt usatysfakcjonowany wynikiem na poziomie 31,9 proc.

Donald Tusk podsumowuje wyniki wyborów samorządowych

"Co cieszy? Systematyczne odrabianie strat: w 2018 siedem punktów, w 2023 pięć, dzisiaj – dwa. Rekordowe zwycięstwo w miastach. Przewaga w sejmikach. Co martwi? Demobilizacja, szczególnie wśród młodych, porażka na wschodzie i na wsi. Wniosek dla nas? Nie marudzimy! Do roboty!" – czytamy we wpisie.

Co dokładnie ma na myśli Donald Tusk? Jak widać na poniższej mapie, choć Koalicja Obywatelska wybory samorządowe w 2024 roku wygrała w większości województw, nie "odbiła" Prawu i Sprawiedliwości żadnego regionu tzw. ściany wschodniej. Co więcej, w woj. podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, małopolskim, a już szczególnie podkarpackim PiS zdobyło poparcie grubo ponad 40-proc., a KO nawet o połowę mniej.

Jak widać, premiera zawiodła także niska frekwencja wśród najmłodszych wyborców. Z badania exit poll, jakie Ipsos wykonał na zlecenie TVP, TVN24 i Polsatu wynika, że w grupie wiekowej 18-29 lat do lokali wyborczych pofatygowało się zaledwie 38,6 proc. uprawnionych do głosowania. Najbardziej zmobilizowaną grupą wiekową okazali się ludzie w wieku 50-59 lat.

Trzaskowski nie zawiódł

Jedno jest pewne – zgodnie z przewidywaniami lidera KO nie zawiodła stolica, w której pozostałych kandydatów zdeklasował Rafał Trzaskowski. Obecny prezydent Warszawy, który wygrał już w I turze wyborów, według wyników sondażowych ma 59,8 procent głosów. – Mamy dziś wiadomość dnia: Rafał Trzaskowski potwierdził, że jest liderem Polski samorządowej. Uzyskał kapitalny wynik – oznajmił podczas wieczoru wyborczego premier Tusk.

Jak podkreślił, "Polska będzie się zmieniać w tę stronę, w jaką marzyliśmy". –Wiedzieliśmy, że będzie trudno. Nie wszyscy dawali nam takie 100 proc. gwarancje, że po 15 października, że utrzymamy poparcie, a nawet je zwiększymy. Dziś mogę to ogłosić: 15 października powtórzył się także w kwietniu – zaznaczył. Tusk zwrócił też uwagę, że "na tej trudnej drodze mamy wielu liderów, wiele liderek". – Dzisiaj jest czas bohaterów samorządowych. Jeszcze raz gratuluję – oświadczył.

Jeśli chodzi o pozostałe wojewódzkie miasta premier może cieszyć się doskonałymi wynikami obecnej prezydentki Gdańska z ramienia PO. Aleksandra Dulkiewicz zwyciężyła w pierwszej turze z wynikiem 62,3 proc. Podobnie ma być z Hanną Zdanowską, która według nieoficjalnych wyników również ma wygrywać w Łodzi. Startujący z poparciem Koalicji Obywatelskiej Marcin Krupa z Katowic oraz Tadeusz Truskolaski z Białegostoku również zapewnili sobie prezydenckie fotele już po pierwszym głosowaniu.

