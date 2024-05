Pożeracz czasu w twoim domu. Możesz mieć mniej obowiązków i więcej wolnego, gdy nim sprzątasz

Każdy wybór ma znaczenie. Niech za przykład posłuży sprzęt AGD. Ma działać i swoje zrobić? To oczywiście ważne, ale nie najważniejsze. Bo warto uświadomić sobie, że od tego, jakie urządzenie wybierzemy, zależy zarówno komfort naszego codziennego życia, jak i dobrostan planety. A to sprawy już niebagatelne. Wspólnie z marką Electrolux rozpoczynamy cykl tekstów podkreślających wagę naszych wyborów w świecie AGD.

"Domowe historie" to kampania edukacyjna marki Electrolux, która promuje świadomy wybór ekologicznych i energooszczędnych urządzeń gospodarstwa domowego takich jak odkurzacz bezprzewodowy ULTIMATE 700 Turbo Drive. Materiały prasowe / Electrolux

Domowe historie

Promowanie świadomego wyboru ekologicznych i energooszczędnych urządzeń przyjaznych zarówno dla środowiska naturalnego, jak i domowników. Prezentowanie w ciekawej formule świata, gdzie innowacje łączą się z efektywnością, a oszczędzanie energii, czasu i pieniędzy jest zawsze najwyższym nakazem. To główne przesłanie "Domowych historii", najnowszej kampanii szwedzkiego producenta sprzętów AGD.

Osią kampanii edukacyjnej "Domowe historie" jest cykl 8 filmów, w których występują Olga Kalicka i Maciej Musiał. Aktorski duet gra popularne serialowe małżeństwo, które na przykładzie sprzętów Electrolux z linii EcoLine prezentuje rozwiązania nie tylko ułatwiające codzienne życie w domu i obniżające rachunki domowe, ale także wykazujące się poszanowaniem dla bezcennych zasobów naturalnych naszej planety.

Z myślą o wsparciu ekologicznej i oszczędnościowej idei stojącej za "Domowymi historiami" rozpoczynamy cykl tekstów z dołączonymi materiałami wideo. Otwiera go artykuł o skutecznym odkurzaniu, skutecznym w kontekście nie tylko domowej czystości, ale także ludzkiego zdrowia i wygody. Bohaterem premiery jest więc odkurzacz, a w kolejnych częściach naszej serii skupimy się na pralce, piekarniku, lodówce i zmywarce.

Szwedzki sposób na czysty i zdrowy dom

Zima za nami, a wiosna w rozkwicie. Najwyższy już czas zadbać o wiosenne porządki w swoich czterech ścianach. Wielu jednak ta wizja sprzątania przyprawia o zawrót głowy, zwłaszcza gdy mowa o odkurzaniu mieszkania. Czy da się starannie wypełnić ten domowy obowiązek, a zarazem nie stracić na pracy przy nim tyle nerwów i czasu? Tak, lecz sukces zależy od podjętych decyzji zakupowych.

Można śmiało zaryzykować stwierdzenie, że w każdym domu znajduje się jakiś odkurzacz. Lepszy, gorszy, ale jest. Choć istnieją uniwersalne wskazówki na lepsze odkurzanie (częsta wymiana worków, czyszczenie filtrów, dobór właściwych końcówek itd.), to z drugiej strony nie ma co się oszukiwać – nie oszczędzi się ani czasu, ani nerwów bez posiadania odpowiedniego sprzętu, który profesjonalnie usprawni i ułatwi odkurzanie domu.

Wybór wysokiej jakości odkurzacza z szeregiem wspomagających rozwiązań konstrukcyjnych stanowi klucz do tego, by sprzątanie czterech kątów z kurzu i okruchów nie było pożeraczem czasu, a domownicy mieli mniej obowiązków i więcej wolnego dla siebie. Tak, czas jest bez wątpienia na wagę złota. Ale na szali leży coś znacznie więcej, bo zarówno zdrowie domowników, jak i ich komfort fizyczny i psychiczny.

Brzmi górnolotnie? Z początku można tak pomyśleć, ale jeśli głębiej się nad tym stwierdzeniem zastanowić, to jest w nim wiele prawdy. W końcu nowoczesny odkurzacz wyposażony w technologie oferujące wysoką skuteczność odkurzania staje się pełnokrwiście higienicznym urządzeniem. Dzięki temu, że wychwytuje kurz w jak najwyższym stopniu i go w sobie zatrzymuje, domownicy mogą oddychać w swoim M lepszym powietrzem.

Ponadto sama czynność odkurzania może być... przyjemna. Dla niektórych ta teza to jak herezja, ale jeśli kupi się odkurzacz, z którym nie trzeba się siłować, który sunie swobodnie po podłodze i lekko "leży" w dłoni, to ani ciało, ani umysł się nie zmęczą. Tzw. bezwysiłkowość stanowi bardzo ważny aspekt użytkowania odkurzaczy i innych urządzeń AGD. To właśnie na nią również zwracają uwagę bohaterowie "Domowych historii".

Jeśli wasz obecny odkurzacz nie jest w stanie z ręką na sercu... to znaczy... silniku podołać tym wszystkim wyzwaniom albo się właśnie (szczęście w nieszczęściu) zepsuł, to czas rozejrzeć się za jego lepszą wersją. Za jaką konkretnie? Poznajcie jednego z topowych kandydatów na nowszy model w waszym domowym zaciszu.

Odkurzacz z turbonapędem

Jedną z godnych uwagi propozycji, która może pomóc rozwiązać higieniczno-psychologiczny dylemat, jest odkurzacz bezprzewodowy ULTIMATE 700 Turbo Drive marki Electrolux. Model ten stanowi przykład odkurzacza pionowego. Ma ergonomiczną i kompaktową budowę oraz waży zaledwie 2 kg, przez co odkurzanie nim podłóg twardych, dywanów, zakamarków, sufitów czy mebli staje się lekkie, łatwe i przyjemne.

Przywołany odkurzacz opiera się na smukłej rurze, która pomaga odkurzać trudno dostępne miejsca, i korzysta z innowacyjnej elektroszczotki do każdego typu podłogi, dzięki której nie trzeba tak często wymieniać końcówek. Wyróżnia się ona niezależnym silnikiem Turbo Drive. Gdy jest zamontowana w odkurzaczu, staje się on turbozwinny i ma się wrażenie, jakby sam odkurzał, sunąc i manewrując sprawnie po podłodze. W zestawie z odkurzaczem są też elektroszczotka do dywanów i podłóg twardych z oświetleniem LED, szczotka do kurzu, szczotka szczelinowa, szczotka do delikatnych powierzchni oraz łącznik kątowy.

ULTIMATE 700 Turbo Drive charakteryzuje się dużą mocą i skutecznością odkurzania. Wyposażony jest w zmywalne filtry z pięcioma warstwami oraz akumulator nowej generacji o pojemności 4 Ah (60 proc. więcej energii, średni czas pracy na jednym ładowaniu przy minimalnej mocy: 50 minut). Pojemnik na kurz można opróżnić jednym przyciskiem, a cały sprzęt wygodnie ładować w stacji, nie zajmując zbyt wiele miejsca.

Odkurzacz, który wychwytuje aż 99,9 proc. kurzu, należy do nowatorskiej rodziny Electrolux EcoLine. Jest to linia produktów zaprojektowanych przez Electrolux w taki sposób, aby pozwalały one oszczędzać nie tylko zasoby planety (energię i wodę), ale także czas i pieniądze swoich użytkowników. Odkurzacz pionowy ULTIMATE 700 Turbo Drive z linii Electrolux EcoLine to właśnie jeden z AGD-bohaterów "Domowych historii".

Wszystkie odcinki przystępnego i zabawnego miniserialu "Domowe historie" możecie obejrzeć na oficjalnej stronie kampanii edukacyjnej Electrolux. Pod tym adresem w sieci dostępne są też poświęcone oszczędzaniu dla planety materiały edukacyjne. Ich opracowaniem zajęli się eksperci z takich uczelni i instytucji jak Bank Żywności SOS w Warszawie, Uniwersytet SWPS czy Katedra Moda na ASP Warszawa.