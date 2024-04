"Do pełni szczęścia już wiele nie brakuje". PKW podała najnowsze dane dot. wyborów

Szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak przekazał w poniedziałek po południu, ile danych wpłynęło już do PKW. Państwowa Komisja Wyborcza zbliża się już do końca liczenia głosów.

Nowe dane PKW. Przekazano najnowsze dane z liczenia głosów. Fot. Pawel Wodzynski/East News

Wybory samorządowe. Przekazano najnowsze dane z liczenia głosów przez PKW

– Jeśli chodzi o wyniki, to cały czas pan rzecznik zachęca do ich sprawdzania na stronie internetowej. Do pełni szczęścia już wiele nie brakuje, ale musimy otrzymać wyniki ze wszystkich obwodów – powiedział mediom szef PKW.

Sylwester Marciniak poinformował jednocześnie o aktualnych wynikach dotyczących sejmików. Na godz. 17 mówimy o danych z 31 423 z 31 456 obwodów do głosowania. Jeśli chodzi o rady powiatów, to PKW ma dane z 24 689 na 24 705 obwodów do głosowania.

W sprawie danych dotyczących rad gmin, miast i miejskich, to mówimy o danych z 31 446 na 31 456 obwodów głosowania. Podano również wyniki w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z 99,98 proc. obwodów głosowania.

– W obwodach, z których otrzymano dane oddano 15 063 523 głosów, co stanowi 51,93 proc. liczby osób uprawnionych do głosowania w tych obwodach – oświadczył szef PKW. Frekwencja podczas głosowania wyniosła niecałe 52 proc.

PKW przekazała również, że był poważny incydent w Przemyślu. Z lokalu wyniesiono bowiem urnę wyborczą.

Druga tura wyborców samorządowych będzie już 21 kwietnia. Polacy wybiorą wtedy m.in. prezydentów Krakowa, Wrocławia czy Gdyni.

